企业与人才涌向得克萨斯州的原因



“得克萨斯是名副其实的‘企业总部的中心地’。”



上月，美国经济媒体“财富”公布美国500强企业（以销售额为准）中，将总部设在得克萨斯州的企业数量最多。得克萨斯州州长格雷格•阿博特就此作出上述表示。



坐拥57家美国500强企业总部的得克萨斯州，领先于长期被视为美国产业中心地带的加利福尼亚州（56家）和纽约州（53家）。将总部设在得克萨斯州的代表性大型科技企业包括甲骨文（Oracle）、特斯拉（Tesla）、惠普（HP）以及太空探索技术公司（SpaceX）等。大量吸引美国知名企业总部的得克萨斯州，其成功秘诀看似平凡，即营造了有利于企业发展的环境。



得克萨斯州是美国代表性原油产地，财政充裕。因此税收较少。没有个人所得税，法人税等企业负担的税收也偏低。这与以高税负闻名的“竞争者”加利福尼亚州形成代表性区别。据美国税收研究机构“税收基金会”称，加利福尼亚州个人所得税最高税率为13.3%，居美国之首。在房价与整体生活物价方面，得克萨斯州也远低于加利福尼亚州和纽约等地。



在这些优势中，相较于加利福尼亚州和纽约等地偏保守的氛围，也正成为企业及其成员青睐得克萨斯州的原因被凸显出来。得克萨斯州是在总统选举及参众两院选举中共和党持续展现强势的传统保守倾向地区。理所当然的，与加利福尼亚州和纽约等进步倾向地区相比，这里强调所谓“政治正确（Political Correctness）”与“多元、公平、包容（DEI）”的文化较为淡薄。



在得克萨斯州，因对性少数群体的各种关怀、对毒品与犯罪相对宽容的政策等可能引发的文化冲击，要少得多。实际上，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克在2024年将太空探索技术公司总部从加利福尼亚州迁至得克萨斯州时，曾指出加利福尼亚州过度的进步文化是问题所在。加州大学伯克利分校政府研究所2020年进行的民意调查显示，在希望离开加利福尼亚州的居民中，约半数将“政治与文化”列为考虑移居的原因。



最近见到的硅谷大型科技企业工程师S某也谈了类似故事。这位在美国读完大学和研究生院后，在硅谷活动了20多年的50多岁旅美侨胞，其身边也有移居得克萨斯州大型科技企业的熟人。S某称：“许多去得克萨斯州的人强调，与加利福尼亚州相比，较低的税收、低廉的房价，以及并非那种强调政治正确与多元、公平、包容的文化，也是优点。”并补充道：“也有不少人说‘好在孩子不会在得克萨斯州接触到在加利福尼亚州常见的中性卫生间之类的东西’。”



也就是说，不再经历政治正确主义带来的心理不适，也是从“加利福尼亚州居民”变为“得克萨斯州居民”的人们列举的优点。



归根结底，得克萨斯州作为企业中心地取得的成果清楚地表明，地区的文化与情绪，连同政策与规制一道，对吸引企业及其成员产生着影响力。同时也揭示出，企业和个人在分别考虑事业和工作岗位时，除经济层面外，也会深入考量文化因素。这意味着，若要在全球范围内展开的吸引企业、培育企业的竞争中取得成果，即便眼下不掀起肉眼可见的波澜，也有必要审视特定的文化与理念是否在过度施加影响。

