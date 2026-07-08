加拿大潜艇竞标遇挫……当作跨越北约壁垒的“苦口良药”

在规模达60万亿韩元的加拿大潜艇采购项目（CPSP）竞标中，韩华海洋饮恨。加拿大总理马克•卡尼6日宣布，选定德国蒂森克虏伯海洋系统公司（TKMS）为加拿大潜艇采购项目的优先谈判对象。李在明总统评价称：“虽未取得期待的结果，但我们明确展示了自身潜力。”李在明总统应邀请出席7日至8日在土耳其安卡拉举行的北约峰会，面向北约国家展开防务推销外交。加拿大潜艇项目订单落空虽令人遗憾，但应将其作为韩国防务产业实现飞跃的垫脚石。韩国此次将潜艇跨太平洋派往当地，通过民官军联合总力战，结果与曾是我们潜艇技术学习对象的德国并驾齐驱，直到最后展开了激烈角逐。卡尼总理也强调称：“蒂森克虏伯海洋系统公司和韩华海洋均满足了苛刻的要求条件”，表明双方势均力敌。然而，韩国未能跨越“北约同盟”的壁垒。向北约提供三分之一潜艇的蒂森克虏伯海洋系统公司打出成员国间互操作体系，特别是与德国、挪威的共同平台，对加拿大而言，等于不得不选择北约盟国的潜艇。其间，韩国在世界防务市场上凭借“优良品质、低廉价格、快速交付”取得了显著成果。特别是最近几年，随着战争接连爆发，坦克、自行火炮、防空武器等韩国优势品目需求井喷，实现了急剧增长。但如今，必须超越性价比战略，以技术实力进一步提升的武器系统、当地开发与生产等联动战略，乃至作为安全伙伴发展团结关系来决一胜负。此次李在明总统出席的北约峰会，堪称全球最大规模防务市场开启的舞台。受俄罗斯入侵乌克兰以及美国打压盟国影响，饱受安全不安困扰的欧洲国家近来大幅增加国防预算，加紧增强战力。因欧洲产品尚不完善，而美国产品因战争自顾不暇，韩国产品正受到关注。但这一时机稍纵即逝。唯有构建起堪比欧洲及同盟的信赖关系，韩国防务产业的未来才能豁然开朗。