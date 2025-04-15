李在明发表首个大选公约，打造人工智能基本社会……“向人工智能投资100万亿韩元”. April. 15, 2025 07:44. by 安圭永记者、金成模记者 kyu0@donga.com、mo@donga.com. 共同民主党前代表李在明14日作为今年大选的第一个公约表示：“将开启人工智能投资100万亿韩元的时代。”在美中关税战争激化的情况下，李在明把扩大对人工智能等尖端产业的国家投资作为一号大选公约。 当天是李在明宣布参加大选竞选后第一个公开日程，他造访了国内人工智能半导体创业公司“Furiosa人工智能”。李在明表示，“政府想成为民间投资的引水，将人工智能相关预算增加到超越发达国家的水平”，表明了100万亿韩元的投资构想。他还说：“将确保至少5万个以上的人工智能核心资产图形处理器（GPU），并积极支援人工智能专用神经网络处理器（NPU）的开发和实证。” 韩国政府去年曾表示将在今后4年内建立65万亿韩元的民间人工智能投资基金，每年确保1万个GPU，而此次则是承诺将扩大规模，投资100万亿韩元，确保5万个图形处理器。据政府透露，目前国内拥有的图形处理器有2000个左右。政府为了明年的人工智能基础设施建设，已经安排了1.8万亿韩元的预算。 李在明方面就人工智能投资财源筹措方案表示：“将建立国民、企业、政府、年金基金等参与的国民基金。”即通过李在明上个月发表的培养“韩国英伟达”的国民财富基金构想，大幅扩大人工智能投资。 国民力量党批评称：“这是李在明的大庄洞式国家主导的产业投资公约。”该党院内代表权性东表示：“国民已经通过大庄洞、柏岘洞（开发特惠）疑惑体验了李在明式投资开发模式的实体。虽然提出了公共主导，但只有‘火天大有’‘天火同人’等特定势力获得了天文数字般的特惠。”

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