李在明也一定要遵守“我要反省”这句话. April. 08, 2025 07:21. . 宪政史上第二次弹劾总统的4月4日，光化门和平而平静，使之前的混乱和矛盾黯然失色。大部分平凡的人迫切地等待罢免这一理所当然的结果，渴望回到被夺走4个多月的日常生活。 共同民主党代表李在明在宪法法院罢免尹锡悦总统后发表的紧急声明中表示：“现任总统第二次被弹劾是不能再发生的大韩民国宪政史上的悲剧。包括我自己在内的政界都应该深刻反省，痛感责任。”他在当天下午召开的共同民主党议员全体会议上也表示，“现在不是结束，而是开始”，嘱咐议员们注意言行。 正如他所说，现在不是共同民主党陶醉于胜利感的时候。宪法法院在罢免尹锡悦的同时，也指出了国会的责任。宪法法院代理院长文炯培在朗读判决书要旨时，望着国会法制司法委员长、共同民主党议员郑清来，接连朗读了“在野党罕见地多次弹劾”“单方面通过政府反对的法案”“宪政史上在野党首次单独表决预算”等。 判决书说：“难以认为被告（尹锡悦）和国会之间的对立属于单方面的责任，这是应基于民主主义原理得到解决的政治问题。”判决书还指责双方说：“国会应该尊重少数意见，在与政府的关系中，以宽容、克制为前提，通过对话和妥协得出结论；被告也应该尊重国会作为协治对象”。 主审法官郑亨植也通过补充意见强调了立法限制国会发起弹劾案次数的必要性。法院表示，当然最大的责任在于未能在制度框架内解决矛盾的尹锡悦，同时也明确追究了将矛盾推向这种地步的在野党的责任。 这种情况下，李在明首先表示“将反省并痛感责任”，这看来是值得肯定的。笔者也希望提前大选过程中一定要遵守这句话、切勿忘记。 共同民主党内部已经出现了似乎已经掌握政权的特有的傲慢放肆的样子。有议员在制作“纪念弹劾尹锡悦”毛巾，也有“精神胜利”的强硬亲李在明派议员表示，“多亏我们接连弹劾，才能提前罢免尹锡悦”。国会议长禹元植提议修宪后，梁文锡议员说，“给狗吧”“拜托闭嘴”。郑清来议员说，“停止玩国会议长游戏”。连对国会议长最起码的礼仪和尊重都没有。也是，因为宪法法院指定的弹劾宣判日晚于自己计算的日子，所以有人声称要史无前例地弹劾宪法法官，威胁要弹劾国务委员来阻止国务会议，对于这样的政党而言，这种程度也许还只是小菜一碟。 此前，对于党内强硬派的恶言和暴走，李在明代表一直保持沉默，事实上一直是表示赞同的。党内相关人士说，“分演了‘红脸’和‘白脸’角色，现在这种借口也要行不通了。现在，李在明代表应该负责维护作为授权政党的品位。因此，即使困难也要为实现非正常的正常化做出贡献。

한국어