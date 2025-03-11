宪法法院支持与反对弹劾的帖子每天多达20万个，加油站关闭……极端分裂的侧面. March. 11, 2025 07:41. . 继尹锡悦总统的拘捕令被取消后，宪法法院的弹劾案判决也近在眼前，支持和反对弹劾的团体每天都在全力进行示威。10日晚，在首尔市钟路区宪法法院附近，数千人举行了反对弹劾的示威；而在光化门附近，支持弹劾的集会有超过1万人（估计数字）参加。虽然宪法法院尚未公布判决日期，但预计最早将在14日或下周判决。通常，判决日期会提前两三天公布。 宪法法院的公告板已成为舆论战的最前线。9日，关于弹劾的帖子达到16万个，10日则超过了20万个。到10日下午5点时，若想提交帖子，页面上会显示“3100人排队中”的消息。尽管发贴需要等待30分钟，但还是能看到大致相同比例的支持和反对意见在不断发布。 由于支持与反对的对立已超过危险临界点，警方决定在判决当天关闭宪法法院附近的加油站，并禁止附近建筑工地进行爆破作业。这一措施旨在防止示威者接近油品和爆炸物，还在考虑投入警方特警部队。警方还计划在宪法法院外搭建4米高的路障，封锁100米范围内的个人接近。为此，警方将调动超过12000名警力，占总警力的10%。8年前，针对总统弹劾判决当天“朴槿惠总统被弹劾”的决定，激动的示威者夺取警方巴士，导致4名示威者丧生。 自12月3日紧急戒严以来，韩国的民主制度已遭受严重损害，近100天后的今天，它再次站在重要的十字路口。宪法法院宣布关于紧急戒严是否违宪的弹劾案结论时，韩国的政治和社会必须尽量减少混乱。全世界将通过直播见证这一过程。然而，至今的支持与反对示威，更多的是无所顾忌地表露对对方的敌意与诅咒。若照此发展，无论宪法法院的判决结果如何，都很难期待平稳的结局。支持与反对的示威者可以表达自己的主张，但必须展示出避免暴力、保持秩序的成熟态度。 这种公民意识是由公民与政治领导力共同创造的。然而，韩国的政治似乎只关心自己的支持者，仿佛心思早已偏向下次总统选举，而对保护珍贵的民主制度漠不关心。尹总统在被释放后至今并未发表服从和自制的讯息。共同民主党也决定每天在国会进行彻夜静坐运动和呼吁弹劾的集会。希望无论是执政党还是在野党，都能表现出，自己不仅仅是某一派系的领导人，而是整个韩国的领导者。从现在起直到弹劾判决后的一到两周时间正是机会，国民将清清楚楚地看到，谁才是推动团结政治的人。

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