综合特检加快“尹锡悦官邸搬迁疑惑”调查速度……前秘书室长、前秘书被拘留

正在调查三大特检后剩余疑惑的第二次综合特检（特检权昌永）拘留了尹锡悦政府总统室核心人士、前总统秘书室长金大棋和前总统室总务秘书尹在淳。这是尹锡悦被弹劾后，尹政府总统秘书室长首次被拘留。首尔中央地方法院22日对金大棋和尹在淳等表示“担心毁灭证据”，以滥用职权妨碍行使权利的嫌疑发布了特检申请的拘捕令。特检本打算在24日进行拘留后的第一次调查，但因这些人提交了不出席事由书而未能进行。特检计划在本周内再次传唤他们进行调查。特检认为行政安全部的28亿多韩元预算被非法挪用为总统官邸工程费，正在集中力量调查当时的总统室和企划财政部、行政安全部之间的议事决定过程和上面人物。特别是针对尹锡悦政府时期负责总统官邸装修工程的企业“21克”要求支付相当于当初确保预算14亿韩元3倍的41亿韩元规模的工程费，正在调查此后通过非正常程序分配预算的过程。特检判断认为，尹在淳向行政安全部方面发送“由企划财政部整理完毕”的信息后，实际上企划财政部批准并执行行政安全部预算，总统室对企划财政部和行政安全部施加了不正当的压力。特检还在查看扣押搜查过程中确保的行政安全部内部资料。据悉，当时行政安全部公务员对总统室的要求表示反对，称“干脆采取人事措施吧”。特检正在确认对挪用预算提出反对意见的工作人员是否在人事上遭受不利影响或报复性措施。特检计划以采购厅和监查院的扣押搜查资料等为基础，确认当时整个合约及监查过程是否存在上层介入。据悉，金大棋和尹在淳在14日、15日接受特检调查时，否认了参与官邸工程特惠的嫌疑。特检的方针是，在拘留期限的20天内对他们进行调查，查明尹锡悦夫人金建希等上层是否参与其中。另外，特检计划对拘捕令被驳回的前国土交通部第一次官（时任总统室管理秘书）金午镇进行追加调查。特检认为金午镇担任了官邸搬迁实务总管的角色，正在讨论根据追加调查结果再次申请拘捕令的方案。此前，法院22日以“考虑到（金午镇）承认主要事实、遵守保释条件等”为由，驳回了对他的拘捕令。孙俊英记者 hand@donga.com