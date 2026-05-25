沃什就任美联储主席 年内美国加息预期升温

有“世界经济总统”之称的美国联邦储备委员会（Fed，美联储）新任掌门人凯文•沃什主席正式就职。尽管总统唐纳德•特朗普为提振经济要求维持低利率，但伊朗战争后高油价引发的通货膨胀（Inflation，简称“通胀”）担忧加剧，市场上认为美联储将出手加息的看法已占上风。在韩国，也有预测认为，申铉松出任韩国银行总裁后的首次金融货币委员会会议（28日）将释放加息信号，高利率是否会成为现实，正吸引市场各方目光。● 以支持“独立美联储”开场据《金融时报》等外媒24日报道，新任主席沃什已于22日（当地时间）在白宫宣誓就职，开启任期。沃什主席强调独立性，他表示：“美联储的使命是促进物价稳定与最大化就业。以智慧、清晰、独立和决断力追求这些目标时，通胀就会下降，增长就会强劲。”特朗普总统也提及：“希望沃什主席完全独立。新主席将恢复美联储的信誉。”不过，特朗普总统又表示：“我们想遏制通胀，但不想遏制辉煌。经济繁荣时，就该让它尽情繁荣。”这番言论似乎对加息面露难色。市场正在收回美联储将降息的预期。24日，美国基准利率预测模型——芝加哥商品交易所（CME）的美联储观察工具显示，至今年底维持当前基准利率（3.5%～3.75%）不变的概率为32.1%。而包括加息0.25个百分点（42.5%）在内的加息概率总计高达67.9%，甚至存在最多加息1个百分点的概率（0.4%）。反观降息概率则为0%。这与仅一个月前（4月24日）降息概率（38.1%）远超加息概率（0.6%）的情形形成鲜明反差。加息氛围转浓，很大程度上归因于美国与伊朗战争的长期化。随着霍尔木兹海峡封锁导致高油价局面持续，要求遏制通胀的呼声日益高涨。受此影响，加息预期升温，各国国债利率随之走高。据国际金融中心数据，30年期美国国债利率于19日（当地时间）升至5.20%后小幅回落，21日报5.09%。这是美国30年期国债利率自2007年7月后，约19年来首次突破5%。日本30年期国债利率也升至4.03%，创下1999年发行30年期国债以来的历史最高值。英国（5.64%）和德国（3.31%）的30年期国债利率也分别飙升至27年和14年来的最高水平。美联储内部也出现了加息的声音。美联储理事克里斯托弗•沃勒22日（当地时间）在德国法兰克福发表演讲时称：“如果通胀不很快放缓，不排除未来加息的可能性。”在上月的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上，12名理事中有3人投出反对票，持偏紧的鹰派立场。● 韩国银行加息压力增大韩国国内也感受到了加息的气氛。有预测认为，28日韩国银行金融货币委员会会议将释放基准利率上调的信号。虽然经济形势不确定，且尤其在大选临近的背景下，立即加息并不容易，但即便金融货币委员会此次不调整利率，其货币政策信号预计也将进一步偏向鹰派（通货紧缩偏好）。韩国银行副总裁柳相大本月3日与记者见面时就曾表示：“已到停止降息，考虑加息的时候了。”在半导体产业景气带动经济增长率超预期，而高物价又持续不退的形势下，未来分阶段加息的可能性正在增大。三星证券分析师金智满预测称：“本次会议将成为为日后加息释放信号的阶段。实际加息预计将在8月进行。”洪锡浩记者 will@donga.com