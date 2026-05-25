“美伊结束战争即将达成协议……具体协议事项即将公布”

美国总统特朗普当地时间23日在社交平台“真实社交”上表示，就与伊朗签署结束战争谅解备忘录的谈判“只剩下最后收尾阶段，大部分已经达成”。他还说，他与沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴基斯坦、土耳其、埃及、约旦、巴林等伊朗周边国家的领导人通了电话，谅解备忘录的细节也将“很快公布”。美国国务卿鲁比奥当天早些时候在印度新德里对记者说，与伊朗的谈判“取得了进展”，“不管是今天晚些时候、明天还是几天后，我们都有可能宣布一些事情”。伊朗外交部发言人巴盖伊也表示，“在与美国的谈判中，双方正在缩小立场差距”，暗示双方正在接近达成协议。有评价认为，自今年2月28日伊朗战争爆发以来一直对峙的两国首次接近达成有意义的协议。实际上，美国政治媒体Axios同一天报道说，美国和伊朗即将签署备忘录，内容包括延长停战60天、重新开放霍尔木兹海峡、允许自由销售伊朗产原油、为限制伊朗核计划进行协商等。其方式是，此前一直主张在霍尔木兹海峡征收通行费的伊朗将在不收通行费的情况下开放海峡，美国也以此为代价解除对伊朗港口采取的逆封锁。另外，美国还决定解除对伊朗的部分制裁，以便伊朗出售原油。伊朗法尔斯通讯社24日也报道说，备忘录明确指出，美国及其同盟不攻击伊朗和伊朗同盟，伊朗也不攻击美国和美国同盟。如果签署备忘录，特朗普政府可以将伊朗免除通行费开放霍尔木兹海峡包装成重大外交成果。但是，伊朗拥有的高浓缩铀运往海外、伊朗拆除核设施等核相关核心争论点将在今后的协商中进行讨论，这一点很有可能成为今后的负担。特别是，特朗普有可能面临未能实现主张是战争爆发理由的“中断伊朗核项目”的情况下放宽对伊朗的经济制裁的批评。据国际原子能机构透露，伊朗目前储备了约440公斤浓度为60%的高浓缩铀。进一步浓缩时可以制造10个核武器。霍尔木兹海峡是否完全开放也可能成为协商的最后暗礁。特朗普政府23日表示，“海峡将重新开放”，但法尔斯通讯社反驳称，“霍尔木兹海峡将留在伊朗的管理下”。华盛顿=常驻记者申晋宇、巴黎=常驻记者柳根亨 niceshin@donga.com、noel@donga.com