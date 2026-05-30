“美伊就结束战争谅解备忘录达成临时协议…只待特朗普批准”

据美国政治新闻网站Axios当地时间28日报道，美国与伊朗已就包含立即开放霍尔木兹海峡及延长60天停火的结束战争谅解备忘录（MOU）达成临时协议。高浓缩铀弃核等伊朗核谈判将在停火期间进行。但据悉，美国总统特朗普尚未最终批准该谅解备忘录。与伊朗革命卫队关系密切的塔斯尼姆通讯社当天反驳称：“谅解备忘录文本尚未敲定，西方所谓达成协议的说法不属实。”Axios援引白宫官员的话报道称：“美伊谈判代表团已就延长60天停火及重启伊朗核谈判为要旨的谅解备忘录达成临时协议。只待特朗普总统的最终批准。”据美联社报道，谅解备忘录包含伊朗在30天内清除霍尔木兹海峡所有水雷、不再征收通行费等内容。作为回应，美国将视霍尔木兹海峡民用船舶航行恢复程度，逐步解除对伊朗的海上封锁。美国副总统JD•万斯当天谈及谈判气氛称：“虽然无法保证，但已十分接近（达成协议）。”不过，听取临时协议草案汇报的特朗普总统并未当场批准。Axios援引美方官员的话报道称，特朗普总统要求调解人给他几天考虑时间。英国《卫报》就此报道称：“特朗普总统已与以色列等盟国分享了谅解备忘录草案。”。在此背景下，伊朗当天声称击落一架美国无人机，继续保持军事紧张态势。对此，美军中央司令部立即反驳称：“没有美军飞机被击落。”林雨宣 imsun@donga.com