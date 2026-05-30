“挣多少就得交多少税”…韩国综指突破8000点重新点燃金融投资所得税争议

今年韩国综合股价指数（KOSPI，以下简称韩国综指）连日刷新历史高点并突破8000点大关，有观测认为，尚未实施便已废除的金融投资所得税可能重新成为主要议题。与韩国综指处于箱体震荡时的情况不同，当前应从征税公平性层面加以研讨。但投资者反对声浪高涨，且该议题政治敏感度较高，政府和朝野政党恐难轻易触碰。李在明总统上月9日在国民经济咨询会议上表示：“赚钱的人应当交税，不赚钱的人不应交税，而现在不赚钱的人也在交税，存在累退性的一面。总有一天需要将证券交易税和转让所得税调整到同等水平。”目前，仅持有特定股票超过50亿韩元或持股比例达一定规模以上被列为大股东时，才就买卖差价征收转让所得税。李在明总统的发言意在指出，应对实际产生的收益征税才符合税收公平。有解读认为，这预示着金融投资所得税的重新引入将正式展开讨论。金融投资所得税是对股票、债券等金融产品投资所得征收的税种。2020年文在寅政府时期新设，原计划2023年施行。核心内容是对国内股票投资所得超过5000万韩元的部分征收22.0%至27.5%（含地方所得税）的税金。然而，有担忧认为，韩国股市“巨手”或为避税而离开市场。2022年尹锡悦政府将金融投资所得税引入时间从2023年推迟两年至2025年。当时韩国综指停留在2000点到3000点一线，“韩国折价”被指为韩国股市的痼疾。最终，朝野达成协议，于2024年废除了金融投资所得税。以引入金融投资所得税为前提而调低的证券交易税率也从今年起回升至2023年水平。关于金融投资所得税重新引入问题，政府至今仍持不进行具体讨论的立场。副总理兼财政经济部长官具润哲近期在记者座谈会上划清界限称：“将在市场条件充分成熟时再行研讨。”也有分析认为，股市向好使证券交易税收入大增，可能成为金融投资所得税重新引入讨论的变数。截至今年3月，证券交易税征收额达2.8万亿韩元，较一年前的8000亿韩元增长234.6%。政府在编制今年预算案时，曾将证券交易税收入预期定为5.4万亿韩元，后在3月编制追加更正预算时将目标值上调至10.6万亿韩元。专家指出，为落实“有收入处即有税收”的税收原则，有必要整备现行征税体系。首尔市立大学税务学系教授金宇哲（音）表示：“若不通过引入金融投资所得税实现税制合理化，其他税目改编也无从谈起。完全可以通过为青年等收入不高群体提供近乎免税的优惠并调整税率的方式，充分弥补此前投资者不满的部分。”世宗=金秀妍记者 syeon@donga.com