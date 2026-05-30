高物价致实际收入增长仅0%水平…“通胀战争”须再勒紧缰绳

高物价长期化背景下，今年第一季度（1月-3月）韩国家庭实际收入增长率仅停留在0%水平。据国家数据中心统计，第一季度家庭月均收入为548.1万韩元，同比增加2.4%，但扣除物价上涨因素后的实际收入增长率仅为0.4%。数字上看，工资袋似乎更厚了些，但陡增的生活物价将增量悉数吞噬，家庭实际购买力只能算是原地踏步。收入几乎没有增长，物价却大幅蹿升，致使支出增幅超过收入。第一季度家庭月均消费支出同比增长5.3%。这是自2024年第二季度（4月-6月）之后，时隔1年零9个月消费支出增长率首次超过收入增长率。这并非因开支无度，而是食品与生活必需品价格猛涨所致。高物价好比先让低收入层钱袋变薄的残忍“累退税”。收入下游20%阶层的消费支出同比增长7.3%，赤字结构进一步加深。住房及生活费用支出占比较大的低收入层，直接受到“菜篮子”物价暴涨的冲击，正承受着严酷的痛苦。问题在于，内外都堆积着今后还将刺激物价的不稳定因素。28日，韩国银行将今年全年消费者物价上涨率预期值定为2.7%，较三个月前上调0.5个百分点。伊朗战争带来的高油价压力日益增大，飙升至1500韩元区间的韩元对美元汇率也在刺激进口物价。上月韩国生产者物价环比上涨2.5%，创下外汇危机后28年来最大涨幅，这些影响将在数月时差后反映到消费者物价上。三星电子等大企业的大规模绩效奖金发放，同样可能向市场释放巨额流动性，成为刺激物价的因素。出于物价压力加大等缘由，韩国银行28日正式宣布年内将上调基准利率。为应对削弱经济基本体力的高物价冲击，将物价稳定置于首位的货币政策已成必然。政府应朝着不加剧物价不稳的方向，慎重运用财政政策，并加紧制定将高物价下毫无防备的弱势群体所受打击降至最低的对策。家庭、企业等所有经济主体也有必要正视高成本结构还将持续一段时期的现实，共担痛苦，合力推进体质改善。