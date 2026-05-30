担心发生第二西小门高架桥事故……全国有117处危险桥梁

“不会吧，是那么危险的桥吗？”29日，在庆北庆州市东川洞庆州桥上见到的居民朴某（54岁）听到该桥在安全检查中连续3年获得相当于“立即禁止使用”的E等级后，这样反问道。朴某说：“我几乎每天都来这里，但我完全不知道。正在考虑今后是否应该绕行其他地方。”当天，在双向六车道设有步行路的庆州桥的市民中，很少有人注意到入口处悬挂的黄色“结构安全危险设施”标志牌。标牌上写着“根据《设施安全法》第25条，在该地区通行的人或车辆请注意安全”，但数十辆校车、轿车、货车从桥上驶过，没有一辆停下。庆州桥下面还有沿着北川边散步的市民。● 问题桥梁全国有117座据国土安全管理院29日透露，以3月份为准，全国37915座桥梁中，在安全检查中属于D级的桥梁有104座，属于E级的桥梁有13座。安全检查是以桥梁等设施为对象调查缺陷与否，评价是否安全状态的程序，管理该设施的地方自治团体或韩国道路公社等委托民间专门企业定期进行。总共5级中的第四级D级，是指“发生缺陷，需要紧急维修、加强的状态”，E级则是最严重的状态。最近发生坍塌事故的首尔市西大门区西小门高架桥在2019年发生了混凝土碎片掉落的事故，在同年进行的安全检查中获得了D等级。此后，随着地面坍塌和混凝土脱落等反复出现，决定拆除，从去年起进行拆除。庆北庆州市庆州桥的情况是，2023年发生桥墩龟裂，2024年被发现桥梁主要结构部位钢筋不足，去年在桥梁支架破损等安全检查中发现重大缺陷，连续3年被评为E级。但该桥只限制20吨以上车辆的通行，其他车辆被允许通行。庆州市道路科负责人解释说：“根据专家的意见，小型车经过也不会有太大影响，因此限制大型车在往返六条车道中只能行驶一条车道。”“获评E级后，每年都进行加固工程，但设施老化严重，认为已不可能再上调等级。已经制定了拆除所有桥梁并重新设置的计划。”京畿道利川市梅谷桥和莺山桥、江原横城郡春堂桥的情况也类似。虽然三座桥都以车辆高度或重量为标准限制大型车辆通行，但其他车辆和行人经过时没有限制。其余9座E级桥梁虽然禁止通行，但部分桥梁尚未着手拆除工程。去年7月因暴雨发生部分区间下沉的蔚山中区九三湖桥在同年12月被评为E级之前，在通行受阻的状态下进行了部分拆除工作。江原道洪川郡水下桥在2023年12月首次被评为E级后，去年9月开始进行桥梁改建工程，今年4月底被拆除。相反，庆北闻庆市别岩桥和忠南礼山郡屯里一桥目前还没有进行拆除工作。● 应对预算不足和信访负担太迟地方自治团体呼吁，确保重新设置桥梁的预算和车辆控制信访负担很大。庆州市人士解释说：“庆州桥是每年有3万辆汽车经过的核心桥梁，担心信访不断，很难阻止（通行）。从设计开始，仅行政程序就需要1年以上，而且不是公费支援事业的对象，需要480亿韩元全额市费，因此确保预算也举步维艰。”江原道洪川郡水下桥管理负责人表示：“一般桥梁工程费用加上拆除、再施工，短桥为20亿韩元，超过100米长则达80亿韩元左右，因此地方在法律规定的时间内进行这种规模的工程是负担。”专家指出，不结实桥梁如果不及时维修、加固，像西小门高架桥一样，在以后的拆除、重新设置过程中也会增加危险。首尔科学技术大学安全工学系教授郑镇宇（音）解释说：“维修、加固越晚，构筑物状态就越恶化，拆除旧构筑物或重新施工时，工程的难度就越高，发生意想不到的变形或不稳定性就越大。”宋镇镐记者、崔孝贞记者 jino@donga.com、hyoehyoe22@donga.com