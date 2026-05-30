李在明拿出选票询问“只盖上一半章要紧吗”

李在明总统与夫人金惠景女士29日参加了6•3地方选举事先投票，这是李在明政府成立以来的首次全国选举。青瓦台副发言人安贵朎表示，李在明总统夫妇在事先投票首日即当天上午，前往青瓦台附近的首尔钟路区三清洞居民中心事先投票站投票。李在明总统夫妇参加的是以住宅地址仁川桂阳乙选区为对象的场外投票。李在明总统系灰色领带抵达投票站。据悉，此举是为避免不必要误会而刻意回避了象征特定政党的颜色。当天总统秘书室室长姜勋植陪同前往。李在明总统进入写票间后，手持已盖章的选票走出来问道：“管理人员在哪里？这个圆圈章没有盖全，只盖上一半要紧吗？”接着又说：“这个只盖成这样，要紧吗？会不会成无效票？因为只盖上了一半。”现场选举管理委员答复其“不会成为无效票”后，李在明总统重新进入写票间完成投票。国民力量党当天声称：“这是动摇民主主义根基的李在明总统‘选票暴露事件’。是否违反《公职选举法》，应彻底调查。”该党中央选举对策委员会公报团团长朴成勋在评论中表示：“以事先投票站为舞台，将盖了共同民主党章的选票暴露在全国民众面前的这一行径，不过是处心积虑、卑劣的‘有预谋不法选举’罢了。”选举管理委员会相关人士表示：“并未走出投票站，只是暂时离开写票间的行为没有问题。但已盖章的选票若向他人公开，有可能成为无效票，因此需要对情况加以准确掌握。”朴訓祥 tigermask@donga.com