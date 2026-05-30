新职员面临灭绝危机……要用“灵活工作革命”来克服



据说，最近二三十岁的青年保险设计师正在增加。不仅是就业准备生，就连上班族也投身于保险营业。有专职设计师，也有不少副业设计师。保险公司正在以“N工作者”“N工作员工”等名义增加自由职业设计师的招聘。在维持现职的同时，作为副业，可以在自己希望的地方、自己希望的时间工作。虽然收入不稳定，雇佣形态也不稳定，但去年达到了17600名左右，是1年前的3倍多。



N工作设计师热潮体现了就业难的阴影。无论是求职者还是就业者，都会抱着“先抓住赚点小钱的机会”的心态。对于还没有进入雇佣市场的人来说，这种机会也是宝贵的工作经验。换个角度来看，可以看出对工作时间和形态多样的工作岗位的需求有多大。



在新职员被人工智能代替的趋势下，对于副业或弹性工作岗位的需求将会更加爆发。据国家数据处透露，上个月有经验的30多岁人群的雇佣率维持在80%左右，但经验不足的15岁-29岁青年层的雇佣率在4年内呈下降趋势。这种现象有可能更加明显。据世界经济论坛发行的《未来工作岗位报告2025》问卷调查结果显示，40%左右的雇主表示：“将在可以用人工智能自动化的业务中裁减人力。”这样下去，新职员有可能面临灭绝时代。



连雇佣市场的门槛都没有跨过的这些人要想找到工作，企业的人工费负担必须低。如果设计多种工作形态和工作时间，企业就可以节约人工费，雇用青年。相比长期实习，有必要以1-4周为单位尝试项目型短期实习。



在德国，有为了让失业者进入劳动市场而制度化的“迷你工作”“中间工作”，韩国可以参考。“迷你工作”岗位是低薪兼职工作岗位，劳动者几乎不用缴纳社会保险费。“中间工作”的薪资略高，但劳动者可以根据收入水平少交保险费。这两项制度都是2002年至2005年德国总理施罗德推进的“哈茨改革”的一环。有评价认为，在将21世纪初超过10%的失业率降至2015年的5%以下方面起到了很大作用。



在德国、瑞士、法国等地活跃的工作-学习并行制是每周工作一部分时间、剩余时间学习新技术的方式。这是企业可以提前将求职者训练成有经验的员工的方法。虽然韩国也在尝试，但有必要与优质的工作岗位联系起来，进一步搞活。



短期项目性工作岗位或弹性工作制是克服低出生率的有效手段。对于养育孩子的职员来说，时间分配和金钱一样重要。首先解决低出生率问题的欧洲福利国家认为，弹性、选择性的工作时间制度是解决方法。



重新设计工作方式和时间的改革，应该像新技术的速度一样具有革命性。现在应该尽快防止因安于陈旧工作制度而错失良机，导致人力、社会资源流失。

