韩美下周在首尔举行核潜艇和铀浓缩等后续磋商

韩国和美国将于6月2日至3日在首尔举行为期两天的首次正式会议，讨论建造核动力潜艇及确保铀浓缩权限等核心安全问题。这是两国时隔8个月再次坐到谈判桌前，以履行包含去年10月在庆州韩美首脑会谈结果的“共同事实清单（共同说明资料）”安保领域的后续措施。韩国政府计划在11月举行的美国中期选举前就主要争论焦点达成协议，关键是能否在首次会议上就协商时间表等问题达成共识。韩国外交部29日表示，两国将就共同事实清单安全领域后续措施磋商举行启动会议。韩国将由外交部第一次官朴润柱和青瓦台国家安保室、外交部、国防部、气候能源部、科学技术信息通讯部、产业通商部、原子能安全委员会人士等组成的泛政府代表团出面。美方以国务院副国务卿艾利森·胡克为主轴，白宫国家安全委员会、国务院、能源部、战争（国防）部等人士也将参加。美国代表团访韩原来预计在6月中旬进行，日程有所提前。美国国务院当天也表示：“为推进特朗普总统的核合作构想，胡克将率领泛政府代表团访问首尔。”美国国务院解释说：“代表团将与对口部门讨论包括安保和经济合作在内的旨在加强韩美同盟的悬案。”此次会议将集中讨论建造核潜艇、造船业合作、确保铀浓缩及使用后核燃料再处理权限等问题。韩国政府本月26日在李在明总统亲自主持的未来国防战略委员会会议上公布核潜艇开发基本计划等，表明了加快核潜艇建造速度的意志。政府计划在韩国建造三四艘8000吨级核潜艇，为此计划从明年开始正式进行核潜艇设计，在2030年代中期下水，在2030年代后期完成战斗力化。最大的争论焦点是核潜艇建造场所和军用核燃料供应问题。韩国政府的立场是一定要在本国建造核潜艇。特别是潜艇的燃料与确保铀的使用权有关。为了建造核潜艇，必须从美国获得军用核燃料。但2015年修订的现行《韩美原子能协定》限制韩国将核燃料用于武器，因此，为了建造核潜艇，必须另行签订允许例外的协定。铀浓缩率也是关键。韩国政府表示，将建造使用浓缩度不到20%的低浓缩铀的核潜艇。美国部分人士担心韩国将核燃料转用为武器，两国将就铀浓缩比率、使用范围、事后管理等问题进行激烈的协商。《原子能协定》关系到获得铀浓缩及使用后核燃料再处理权限，其修改方式能否在此次会议上得到讨论备受关注。外交部解释说：“此前一直与美方实务人员秘密沟通，进行了周密的准备，因此将努力从第一次会议开始取得实质性进展。”申나리 journari@donga.com