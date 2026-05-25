李在明：“有必要关闭助长厌恶的网站，研究惩罚赔偿方案”

韩国总统李在明24日表示，将研究关闭极右倾向网络社区“每日最佳存储站”等对嘲讽、厌恶放任不管甚至助长的网站。李在明当天在X（旧推特）上写道：“一伙疑似‘每日最佳存储站’青年进入峰下村纪念馆，穿着该社区T恤，打着象征该社区的手势到处拍照。”他强调：“在严格条件下，有必要推动舆论讨论并实际研究允许采取相关措施，例如对嘲讽厌恶进行处罚和惩罚性赔偿，对像‘每日最佳存储站’这样放任和助长嘲讽和厌恶的网站实施关闭、以及征薪惩罚性赔偿和罚款等必要措施。我也将向国务会议下达指示。”这是在星巴克韩国公司因在“五一八”民主化运动纪念日的“坦克日”活动引起争议之后，又对被指在前总统卢武铉去世日（23日）采取嘲讽性行动的“每日最佳存储站”进行点名批评，并预告将采取高强度措施。预计执政党和政府将由此采取修改《信息通信网法》等具体的后续措施。有人指出，广播通信审议委员会虽然可以命令删除或切断根据《信息通信网法》判断为“非法信息”的帖子，但为了处罚表达嘲讽和厌恶或关闭网站，需要进一步立法。对于星巴克韩国2年前在“岁月”（世越）号惨案发生10周年之际推出“警笛马克杯”一事，李在明23日再次批判称，“这是低劣生意的缺德行为”。李在明共享了共同民主党议员郑镇旭的文章，“把神话中用歌声诱使船只沉没的警笛用在了‘岁月’号惨案纪念日活动上”。共同民主党首席发言人康俊宪24日强调：“我认为，（李总统）代表国民发出了应有的信息。”相反，国民力量党代表张东赫当天就关闭“每日最佳存储站”的发言质疑道：“主张驱逐驻韩美军的大进联呢？密密麻麻登载着赞扬金正恩新闻的自主时报呢？”申圭镇记者、具珉起记者 newjin@donga.com、koo@donga.com