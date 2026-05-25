罗马尼亚导演蒙久凭《峡湾》二夺戛纳金棕榈

在第79届戛纳国际电影节上，罗马尼亚导演克里斯蒂安•蒙久的影片《峡湾》荣获金棕榈奖。这是蒙久导演继2007年凭《四月三周两天》夺得金棕榈奖后，在戛纳斩获导演奖、剧本奖等荣誉以来的第四次获奖。23日（当地时间），在法国戛纳卢米埃尔大剧院举行的闭幕式上，《峡湾》被宣布为最高奖金棕榈奖得主。《峡湾》讲述了一对罗马尼亚裔挪威夫妇迁居偏僻村庄后，因宗教等问题与邻里发生冲突的故事。蒙久导演登台发表获奖感言说：“电影必须讲述重要的问题，才能理解世界正走向何方。”他接着说：“我们能够通过观察身边的人、我们所爱的人，来讲出那样的故事。”他还表示：“当今世界正在分裂并趋于激进化。这部电影是反对一切形式极端主义的宣言，传递的是宽容、包容与共情的信息。”首次担任戛纳电影节主竞赛单元评审委员长的韩国导演朴赞郁，在闭幕式后举行的座谈会上笑称：“说实话，我谁都不想给金棕榈奖。因为这奖我自己一次都没拿过。”他接着机智地借用自己去年上映的影片《无可奈何》的片名说道：“但‘无可奈何’还是得给，因为有好电影好到不颁不行。”本届电影节的评委会大奖由《米诺陶》（导演安德烈•兹维亚金采夫）获得，最佳导演奖由《黑球》（导演哈维尔•安布罗希、哈维尔•卡尔沃）和《故土》（导演帕维乌•帕夫利科夫斯基）共同获得。最佳男演员奖由《懦夫》的埃马纽埃尔•马基亚和瓦伦丁•坎帕涅获得，最佳女演员奖则由《突如其来》的维尔日妮•埃菲拉与冈本多绪共同摘得。韩国作品方面，罗泓轸导演时隔四年携《希望》闯入主竞赛单元，但未能进入获奖名单。受邀参加“午夜展映”单元的延尚昊导演作品《群体》21日在韩国上映，仅四天观众便突破100万人次。金泰彦记者 beborn@donga.com