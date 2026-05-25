韩国队高原首训五日 球员称“头晕目眩腿不听使唤”

“头脑觉得还行，可不知从哪一刻起，腿就不太听使唤了。”韩国国家足球队后卫金纹焕（大田市民）这样描述自己在海拔1500米处训练五天的感受。2026年美加墨（美国、加拿大、墨西哥）世界杯小组赛第一、二轮将在海拔1600米的墨西哥瓜达拉哈拉体育场举行，为此韩国队将前期训练营设在了海拔相近的美国犹他州盐湖城，目标是“适应高原环境”。延斯•卡斯特罗普（门兴格拉德巴赫）、裴俊浩（斯托克城）等部分能应召的旅欧球员与国内球员以及训练搭档共13人于19日抵达盐湖城。他们从抵达次日即20日起至24日，在“尤特足球场”进行了为期五天的第一阶段前期训练。这座位于美国犹他大学内的足球场，海拔比盐湖城市中心（1450米）还高出约50米，被视为帮助球员快速适应的最佳场所。球员们24日以一场“踢球游戏”完成了在这座球场的最后一练。该训练要求两人一组，将长传、传中和头球衔接起来。在高原地区，球常比在平地飞得更远，这一“游戏型训练”有助于提升踢球精准度。球员们前一天还高强度完成了在20米、50米、70米三个区间往返的折返跑。中场李东炅（蔚山现代）说：“昨天练了折返跑，接着练射门，然后又练折返跑。再前一天进行了高强度的传球训练，所以今天累得非练踢球游戏不可了。”他还说：“在高原训练确实喘不上气，但能早一点来这里训练，我觉得已经很幸运了。”门将赵贤祐（蔚山现代）则表示：“现在还是有点晕，眼前好像有什么东西在晃。”但他也说：“这是适应过程。等到了世界杯，我想自己会拿出最佳状态。”主教练洪明甫表示：“高原确实很吃力。测量血氧饱和度就能发现，抵达第二天数值就降到正常范围（95%以上）以下，后来又回升了。我过了四天才恢复到正常数值。”他还说：“我们进行了两天左右的恢复训练，昨天才第一次上高强度。接下来要会合的球员们，初期也一定要把恢复做好。”队伍25日休息一天，26日起将移师美国职业足球大联盟（MLS）皇家盐湖城队的训练场——锡安训练中心，展开第二阶段前期训练。金培中 wanted@donga.com