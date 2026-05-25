用“非法预算”搬迁官邸……尹锡悦政府此时已然开始走偏

因涉嫌在总统官邸搬迁过程中非法挪用预算，尹锡悦政府前总统秘书室长金大棋和前总务秘书尹在淳22日被拘留。他们涉嫌为了向负责官邸迁移工程的企业“21克”支付工程费，从与官邸业务无关的行政安全部非法挪用约28亿韩元预算。总统官邸迁往汉南洞始于尹锡悦当选总统后的2022年3月。在将外交部长公馆改建成总统官邸的过程中，可以充分预料到扩建、结构加固等工作。更何况，这是修改最高保安设施总统官邸的工作，应该根据法律程序选定具备资格的企业后进行工程。当初政府大楼管理本部决定委托给中坚综合建设企业也是因为这个原因。但总统职务接管委员会介入其中，将施工企业改为“21克”，事情开始发生。“21克”是2021年营业利润仅为1.5亿韩元的小型企业，而且只拥有室内建筑业执照，不能进行扩建工程等。该企业之所以负责官邸工程，除了代表金某与尹锡悦夫人金建希是研究生院同学、曾赞助金建希的KOBANA内容展示会等交情深厚之外，无法说明。负责官邸搬迁业务的总统管理秘书（后担任国土交通部第一次官）金午镇也在综合特检调查中表示，从“尹锡悦亲信”尹汉洪议员那里听到了“金建希选中的企业”的说法。也就是说，从一开始就扣错了扣子。之后的过程也是马马虎虎。政府起初的预算是14亿多韩元，但“21克”在没有设计图纸的情况下，向总统室提交了“需要41亿多韩元”的报价单。秘书室没有采取任何措施就签订了合同，工程结束后还省略竣工检查，直接支付了货款。行政安全部公务员们抗议说：“干脆采取人事措施（调走）吧”，但金大棋等置之不理，没有为不足的工程款编制正式预算，而是从行政安全部预备费中冲抵。负责对此事进行审计的尹锡悦政府监查院急于掩盖事实真相，认为“官邸搬迁虽然存在程序问题，但没有特惠”。金大棋的后任、前秘书室长郑镇硕在国会上为金建希打掩护，称“不能断定是金建希推荐了（21克）”，尹锡悦对包括官邸搬迁疑惑在内的特检法行使了否决权，使争议进一步扩散。随着金建希在公共业务上施加影响力，从仓促和变通的官邸搬迁工程开始，尹锡悦政府就开始不走正道了。