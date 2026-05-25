韩日应探索“穿梭外交2.0”



4日晚，记者来到位于日本东京江东区的大型购物中心“都市船坞啦啦宝都丰洲”。此处开阔的东京湾海面与附近高层公寓的灯火交相辉映，夜景迷人。



然而30年前，这里的景象截然不同。日本三大重工企业之一的IHI（原石川岛播磨重工业）的造船厂曾坐落于此。不仅是超大型商船，日本自卫队的军舰也在此建造。但2000年，随着护卫舰“曙”号完工交付，该造船厂关闭。



截至20世纪80年代，日本曾是世界最大造船强国，建造了全球近半数的船舶。但如今，日本已被后发的韩国和中国超越。最近，《日本经济新闻》等日本媒体重新提及这座变为购物中心的造船厂。重提这一象征本国造船业衰落的痛心之地，自有其缘由——高市早苗首相就任仅半年，日本造船业便出现了反转氛围。



高市政府上月召开内阁会议，决定原则上允许出口杀伤性武器。这改变了作为二战战败国一直禁止出口杀伤性武器的方针。日本在修宪方面也在提速。相关讨论已超越在宪法中明确写入自卫队，要求将其更名为国防军的声音日益高涨。2022年，日本修订安保三文件，将保有“反击能力（攻击敌方基地能力）”制度化，并于今年3月实战部署了射程1000公里的远程导弹。这实际上意味着朝鲜半岛全境都在其打击范围之内。有评价指出，规定仅在本国遭受攻击时方可有限度行使防卫力的战后日本安全根基——“专守防卫”原则，已名存实亡。



此前，对日本战后经济高速增长、试图重新走上“军事大国化”道路的担忧不绝于耳。在这种时刻，日本也曾考虑周边国家和国内舆论，展现出自我克制的姿态。最具代表性的便是1976年三木武夫内阁实质上全面禁止武器出口，并阐明“防卫费不超过国民生产总值1%”的原则。然而如今，就连这些过往承诺，在日本也鲜少再被提起。



高市首相在今年2月众议院选举中大获全胜。当时，她突出强调“让日本强大、富足”的口号。随着高物价等导致的民生困难加剧，日本国内也出现对政府的批评，称“只看见‘强大’，‘富足’去了哪里”。不过，尽管受到如此指责，高市首相仍保持着60%左右的高支持率。



一个强大的日本对韩国而言或有裨益。这是因为，在牵制朝鲜、中国和俄罗斯军事扩张的韩美日合作框架内，日本得以发挥更大力量。但另有观点指出，在历史问题依然悬而未决的情况下，很难一味以积极眼光看待日本的扩张主义。



本月19日和20日，韩日首脑会谈在庆尚北道安东举行。双方就深化能源等领域合作达成共识。“穿梭外交”得以延续，韩日合作呈现向前迈进的态势。“穿梭外交”的起源可追溯到1998年时任韩国总统金大中与日本首相小渊惠三发表的“金大中-小渊惠三宣言”。当时，两位首脑约定“保持并加强密切互访与协商，并使其定期化”，且切实予以践行。



再过两年，这份“金大中-小渊惠三宣言”将迎来30周年。李总统正在任期内，而高市首相届时也很有可能仍在任。两位首脑若能在延续“穿梭外交”精神的基础上，进一步积极描绘和平共存、开启未来30年的韩日关系新蓝图，或将有助于缓解外界对日本走向强大的忧虑。



4日晚，記者來到位于日本東京江東區的大型購物中心“都市船塢啦啦寶都豐洲”。此處開闊的東京灣海面與附近高層公寓的燈火交相輝映，夜景迷人。



然而30年前，這裏的景象截然不同。日本三大重工企業之壹的IHI（原石川島播磨重工業）的造船廠曾坐落于此。不僅是超大型商船，日本自衛隊的軍艦也在此建造。但2000年，隨著護衛艦“曙”號完工交付，該造船廠關閉。



截至20世紀80年代，日本曾是世界最大造船強國，建造了全球近半數的船舶。但如今，日本已被後發的韓國和中國超越。最近，《日本經濟新聞》等日本媒體重新提及這座變爲購物中心的造船廠。重提這壹象征本國造船業衰落的痛心之地，自有其緣由——高市早苗首相就任僅半年，日本造船業便出現了反轉氛圍。



高市政府上月召開內閣會議，決定原則上允許出口殺傷性武器。這改變了作爲二戰戰敗國壹直禁止出口殺傷性武器的方針。日本在修憲方面也在提速。相關討論已超越在憲法中明確寫入自衛隊，要求將其更名爲國防軍的聲音日益高漲。2022年，日本修訂安保三文件，將保有“反擊能力（攻擊敵方基地能力）”制度化，並于今年3月實戰部署了射程1000公裏的遠程導彈。這實際上意味著朝鮮半島全境都在其打擊範圍之內。有評價指出，規定僅在本國遭受攻擊時方可有限度行使防衛力的戰後日本安全根基——“專守防衛”原則，已名存實亡。



此前，對日本戰後經濟高速增長、試圖重新走上“軍事大國化”道路的擔憂不絕于耳。在這種時刻，日本也曾考慮周邊國家和國內輿論，展現出自我克制的姿態。最具代表性的便是1976年三木武夫內閣實質上全面禁止武器出口，並闡明“防衛費不超過國民生産總值1%”的原則。然而如今，就連這些過往承諾，在日本也鮮少再被提起。



高市首相在今年2月衆議院選舉中大獲全勝。當時，她突出強調“讓日本強大、富足”的口號。隨著高物價等導致的民生困難加劇，日本國內也出現對政府的批評，稱“只看見‘強大’，‘富足’去了哪裏”。不過，盡管受到如此指責，高市首相仍保持著60%左右的高支持率。



壹個強大的日本對韓國而言或有脾益。這是因爲，在牽制朝鮮、中國和俄羅斯軍事擴張的韓美日合作框架內，日本得以發揮更大力量。但另有觀點指出，在曆史問題依然懸而未決的情況下，很難壹味以積極眼光看待日本的擴張主義。



本月19日和20日，韓日首腦會談在慶尚北道安東舉行。雙方就深化能源等領域合作達成共識。“穿梭外交”得以延續，韓日合作呈現向前邁進的態勢。“穿梭外交”的起源可追溯到1998年時任韓國總統金大中與日本首相小淵惠三發表的“金大中-小淵惠三宣言”。當時，兩位首腦約定“保持並加強密切互訪與協商，並使其定期化”，且切實予以踐行。



再過兩年，這份“金大中-小淵惠三宣言”將迎來30周年。李總統正在任期內，而高市首相屆時也很有可能仍在任。兩位首腦若能在延續“穿梭外交”精神的基礎上，進壹步積極描繪和平共存、開啓未來30年的韓日關系新藍圖，或將有助于緩解外界對日本走向強大的憂慮。

