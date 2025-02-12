好丽友成立后营业利润首次突破5000亿韩元，“海外业绩良好”. February. 12, 2025 07:44. by 李敏娥记者 omg@donga.com. 好丽友11日表示，以合并为准，去年的销售额和营业利润分别为3.1043万亿韩元和5436亿韩元，分别比前一年增加了6.6%和10.4%。这是好丽友公司成立以来首次年销售额超过3万亿韩元，营业利润超过5000亿韩元。 这样的业绩得益于中国和越南法人的增长势头。去年，韩国法人销售额增加2.6%，达到1.0976万亿韩元，营业利润增加5.7%，达到1785亿韩元。中国法人随着零食店和散装市场等增长渠道的销售增加，销售额增加7.7%，达到1.2701万亿韩元，营业利润增加10.4%，达到了2439亿韩元。越南法人借助礼品用派和大米饼干（An）等人气，销售额和营业利润分别增加8.2%和14.4%，分别达到了5145亿韩元和1001亿韩元。 好丽友在这期间的当期净利润为5332亿韩元，创下了历史最高业绩，成功的收购合并（M&A）合约产生了影响。去年1月15日签订收购合同时，根据合同金额和3月29日收购当天股价差异的股票价值评价差价1437亿韩元反映在了营业利润上。 好丽友将事业公司的每股股息从原来的1250韩元增至2500韩元。好丽友相关人士表示：“还将扩大对美国、澳大利亚、欧洲等的出口。”

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