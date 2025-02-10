特朗普这一次要用“相互关税”扩大贸易战. February. 10, 2025 07:26. by 华盛顿=常驻记者 申镇宇、崔智善记者 niceshin@donga.com、aurinko@donga.com. 美国总统特朗普当地时间7日表示：“将从10日或11日开始对多数国家适用‘相互关税’。”意思是说，美国在之前预告到今年4月为止对主要国家征收“普遍关税”的同时，还将实行“相互关税”作为另一个关税武器。相互关税是根据对方国家征收的关税率水平征收同等关税，与对所有进口产品征收一定关税的普遍关税不同。 特朗普第二届政府从4日起对中国产商品加征10%的普遍关税。对此，中国也决定从10日起对美国产商品征收10%至15%的报复关税。观察人士认为，特朗普在这种情况下甚至提出相互关税，创下历史最大对美贸易顺差的韩国也难以避免特朗普引发的“关税风暴”。这是因为，特朗普为解决贸易赤字、特定品种的不均衡交易等问题，很有可能利用相互关税。 特朗普7日在白宫与日本首相石破茂举行首脑会谈后举行的记者会上表示：“既然各国向美国征收（关税），我们也将以同样的水平征收。”公布相互关税的时间是“10日或11日”。他特别指出，相互关税“将对所有国家产生影响”，暗示韩国等在对美贸易中保持顺差的大部分主要国家都处于其影响范围。相互关税实际上并不适用于世界贸易组织体制。因此有分析认为，特朗普此举试图动摇此前基于国际通商标准的世贸组织体制的基础。 此外，特朗普和石破茂还在联合声明中表示：“确认了对朝鲜完全无核化的坚决意志。”特朗普1月20日就任当天称朝鲜为“核能力拥有国”，因此有分析认为，特朗普第二届政府将把重点放在核冻结、核裁军等方面，而不是无核化，但特朗普现在重申了“彻底无核化”的意志。美日首脑在声明中表示：“确认了韩美日三方合作的重要性。” 对于特朗普政府的“完全无核化”方针，朝鲜国务委员长金正恩8日声称，将加快包括核力量在内的所有遏制力。不过，特朗普仍然表示：“将与朝鲜、金正恩建立关系。这不仅对美国，对全世界来说，也将成为巨大的资产。”分析认为，这表明了重启美朝首脑级外交的意志。 预计韩国经济今年和明年的增长率都将低于2%，很多人担心会不会陷入低增长。可以预测低增长未来的地方就是欧洲。欧元区（使用欧元的20个国家）从2011年起到去年为止，除了4次左右，增长率一直停留在1%以下。对于韩国，算是“低增长前辈”国家。

한국어