检察机关：文在寅前总统夫人“访问印度-香奈儿夹克”疑惑不存在嫌疑. February. 08, 2025 07:34. by 吕根镐记者 yeoroot@donga.com. 检察机关对前总统文在寅的夫人金正淑访问印度泰姬陵的外游性出差嫌疑和法国巡访中个人收藏香奈儿夹克嫌疑做出了“不存在嫌疑”的处理。但是，对于将特殊活动费用于购买衣服的疑惑，检察机关将继续进行调查。 首尔中央地方检察厅刑事2部（部长检察官赵雅拉）7日表示，“通过对多名相关人士的调查和掌握资料，查明了实体关系，并讨论了是否违法，最终认为没有嫌疑”，决定不予起诉。检察机关上个月对金正淑进行了书面调查。 金正淑2018年11月访问印度泰姬陵时，没有与时任总统文在寅同行，但乘坐了总统专机并让熟人搭乘，因此被以涉嫌滥用职权被举报。政府为此追加编制了3.4亿韩元预备费，对此也以涉嫌国库损失进行了调查。 但检方认为，金正淑访印是正式日程，并非单纯旅游。根据空军规定，“专机”不是“总统专机”，金正淑作为总统夫人乘坐专机是经过必要的程序后适当进行的。在编制预备费过程中也遵守了相关程序，参观泰姬陵也是印度方面首先提议进行的正式日程。 就金正淑2018年访问法国时穿的韩文图案香奈儿夹克，检察机关表示，“尚未确认个人收藏或在佩戴过程中支出青瓦台特殊活动费等预算的情况”，反而认为，青瓦台谢绝了香奈儿方面赠送的夹克，经过协商捐赠给了国立韩文博物馆。 此外，对于通过警卫处警卫官进行个人游泳培训、主持企业高层管理人员午餐等滥用职权和妨碍业务的疑惑，检察机关也作出了无嫌疑处分。不过，检察机关计划继续调查金正淑把特殊活动费用于服装费等方面的疑惑。

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