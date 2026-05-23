“没有投票权”“反对排除在外”，三星电子不同工会出现两种声音

三星电子工会22日开始2026年工资交涉暂定协议案的表决投票，但劳资协议的后续风暴仍在继续。有预测称，随着以移动、家电部门为主轴的三星电子同行工会被被剥夺投票权，三星电子内部的“劳劳”矛盾有可能演变成法律纷争。三星电子三大工会中的两家——同行工会和全国三星电子工会水原支部当天在京畿水原市三星电子水原校区正门举行了联合记者会，表示：“谴责（掌握交涉代表权的）超企业工会把我们排除在投票外。家电部门职员们将展开否决此次临时妥协案的运动。”此前，超企业工会在投票开始时间当天下午2点4小时前的上午10点左右向同行工会方通报“没有投票权”一事。这是因为同行工会4日退出工会共同交涉团。同行工会主张：“到前一天为止，发送了介绍投票程序的邮件，后来就突然通报排除。因为害怕对临时协议案感到愤怒的12000名工会成员聚集在一起，所以剥夺了投票权。”其中，家电部门职员对20日劳资临时协议的不满起到了作用。在半导体存储器事业部职员每人将获得高达6亿韩元的奖金的情况下，家电部门有不少部门只能以“共赢合作”的名义获得本公司600万韩元股票。因此，仅一天就有超过1万名职员加入同行工会，展开了“否决运动”。同行工会方面主张：“如果强行排除投票，将采取申请劳动委员会纠正等所有法律措施。如果同行工会的投票权得到认可，目前正在进行的赞成和反对投票本身可能会全面无效。”超企业工会方面则强调“程序正当”，排除了可能性。负责超企业工会法律咨询的金勇俊律师在与《东亚日报》的通话中表示：“同行工会4日自己发送了‘结束参与’公文，丧失了共同交涉团地位。暂定协议案是在之后的20日签订的，因此，排除已失去权限工会参加的此次投票在法律上并没有无效的可能性。”同行工会成员也可以参加当天开始的临时协议案电子投票，但超企业工会解释说，今后将把他们的投票作为死票处理。此次投票以电子投票的形式进行，将持续到27日上午10时。过半数工会成员参与后，如果得到过半数投票者的同意，就可以通过。李东勋记者 dhlee@donga.com