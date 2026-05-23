木洞的春日，你们的黄金时代



每年5月，在首尔木洞、新月棒球场都会举行决出高中棒球前半期最强队的黄金狮子旗全国高中棒球大会暨周末联赛王中王战。这是由青龙旗、总统杯、凤凰旗延续的四大高中棒球主要赛事拉开序幕的春日庆典。今年已是第80届赛事，全国57支高中棒球队踏上了黄金狮子旗的舞台。



10年前第一次采访黄金狮子旗时的第一感受是不适应。不同于只看背影就能认出是谁的职业选手比赛，观看初次见面的高中生比赛需要高度集中。光是熟悉选手的姓名、击球顺序、守备位置和背号就是一项任务。刚勉强把面孔和位置对上号，比赛便结束了，待匆匆完成对选手、教练的采访归来，下一场比赛早已开始。



一般来说，能让记者快速记住名字的选手，都是表现格外抢眼的球员。能有机会在报纸或网络上留下一行名字和感言的，仅限于那些左右胜负、做出决定性贡献的人。大部分选手没能留下只言片语便离开了赛场。



然而，即使不知姓名，也有难忘的面孔浮现。在看似毫无安全上垒可能的滚地球时仍在一垒做出鱼跃扑垒的某人，被球击中身体后仍像击出适时安打一样全力冲向一垒的某人，止步16强后在棒球场走廊把脸埋在臂弯里擦拭泪水的某人，决赛中在1比10落后的情况下开始第九局上半时仍声嘶力竭呐喊助威的休息区里的某人们。



在淘汰赛中，争取明天的唯一道路就是今天的胜利。实力越弱的队伍，越不得不每场比赛都拼尽全力。淘汰赛的每一场都是背水一战。本届大赛决赛中，双方的王牌投手甚至都没能站上投手丘。冲岩高中为跨过八强关口、大田高中为越过四强关口，不得不打出了王牌。



这也就意味着，我们在黄金狮子旗看到的大部分比赛，都是各队倾其所能拼出的最佳表现。扬起沙尘奋力奔跑的某人们，用身体将在脑海中“竭尽全力”的观念化为眼前景象。春日阳光下，某人们的身姿璀璨夺目。这正是大赛期间，那些靠外卖打发午饭的赛事相关人士，早上还相互打着招呼说“今天冷场结束吧”，可一旦真有面临被提前结束比赛的选手时，却又要为他们喊“再拿一分就好”的原因。



大田高中出身、以韩华队永久退役号码结束职业生涯的MBC解说委员郑珉哲对即将出战黄金狮子旗决赛的后辈们说：“成功的尺度固然包括夺冠，但若已倾尽自身全部力量，那本身也是成功。即便几十年后再回首，你们也会为当时身处那里而自豪。我自己高中时期投出最具威力的球，也是在黄金狮子旗大赛时。当时面对最强队伍庆南商高，我作为先发投手擒获了14次三振。至今我还时常提起这件事。”



日本篮球漫画《灌篮高手》中，樱木花道所在的湘北高中在全国大赛第二轮便遭遇最强球队山王工业，全队奋勇拼搏。带伤坚持比赛直至倒下的樱木花道，对着不让他继续奔跑的安西教练喊道：“老爹，你最辉煌的时刻是什么时候？是作为全日本代表的时候吗？而我，就是现在啊！”



我想对无数未曾交谈一句便离开休息区的某人们，致以迟来的感谢。在木洞和新月度过的两周春光里，能有幸见证你们的黄金时代，真的让我心动不已。

