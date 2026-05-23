“派出”又“撤回”，特朗普折腾驻军盟国计划……“交易性安全观助长不确定性”

“这一急剧的政策变化让美国在欧洲最强大的同盟之一的波兰领导层接连受到冲击。”美国总统特朗普当地时间21日在社交媒体“真实社交”上表示“将向波兰增派5000名美军兵力”后，《纽约时报》作出了上述评论。仅仅8天后，特朗普就推翻了美国国防部取消在波兰部署的决定，引发媒体对他的指责。此前，美国国防部13日突然取消原定前往波兰的4000人规模的美国陆军旅团的部署计划。美国媒体指出，特朗普的“交易性安全观”多少有些即兴，政治利害关系等从中起到重要作用，这可能会增加欧洲安全的不确定性，给亚洲等其他同盟带来不安。美国国防部13日突然取消4000人规模的美国陆军兵力部署时，该部队的装备已经抵达波兰。由于派遣对象兵力数月来一直在准备相关任务，争议进一步扩大。特别是连执政的共和党议员也对相关措施表示了担忧。随后，美国副总统万斯在20日的新闻发布会上解释说，这一措施不是“缩减”，而是“例行延迟”。美国国防部长赫格塞思在与波兰总理通电话后表示，美国“在波兰境内保持着强大的军事存在”。据分析，特朗普21日宣布在波兰追加部署美军，是为了阻止此前因取消决定而引发的争议。美国ABC电视台援引波兰政府人士的话报道说：“波兰政府在华盛顿展开的‘外交攻势’有助于阻止计划中的裁减兵力。”但是，特朗普提到的5000人兵力来自哪里、如何移动部署，具体内容尚未公开。此前，特朗普政府针对对伊朗战争不合作的德国，宣布取消部署战斧巡航导弹运用部队的计划，裁减驻德美军5000人。而之所以决定向波兰增派兵力，是因为与波兰的密切关系起到了决定性作用。实际上，当天特朗普把与自己关系密切的纳布罗茨基去年当选波兰总统作为追加部署的背景。具有强硬保守倾向的纳布罗茨基反对包容难民的政策，被评价为与特朗普相似。波兰去年国防支出占国内生产总值的4.48%，几乎满足了特朗普向北约成员国提出的国防支出占国内生产总值5%的要求。申晋宇 niceshin@donga.com