国民参与成长基金发售首日 10分钟售罄

政府筹集国民资金投向尖端战略产业的“国民参与型国民成长基金”发售首日，银行与证券公司各处接连出现售罄热潮。该基金部分亏损由财政承担，且税收优惠丰厚，投资者关注度火热。据金融界22日消息，KB国民、新韩、韩亚、友利、NH农协等五大商业银行获配的2200亿韩元规模国民参与成长基金销售额度当天全部用完。未来资产、韩国投资、KB、大信等证券公司的线上销售额度也在开售仅10分钟后便接连截止，申购竞争十分激烈。营业网点窗口销售的线下额度虽仍有剩余，但希望申购的客户络绎不绝，额度正迅速减少。KB证券大峙金融中心负责人郑雅兰表示：“从上午8点开售起，不仅窗口，连营业网点内的等候座位都坐满了客户。由于销售额度迅速售罄，不少客户整个上午都在等待，最终未能申购而回家。”国民参与成长基金是政府未来5年向国内尖端战略产业总计提供150万亿韩元的“国民成长基金”中，面向普通国民开放参与的政策型基金。计划每年销售6000亿韩元，5年间规模达3万亿韩元。基金设计结构为政府每年投入1200亿韩元财政资金，即便出现亏损，也优先承担最多20%的损失。此外，还包含最多1800万韩元的收入扣除和股息分离课税优惠，提升了申购吸引力。金融委员长李亿源当天上午到访位于首尔钟路区的NH农协银行政府首尔大楼支行，投资1000万韩元亲自申购了该基金。李委员长表示：“国民参与成长基金对国民而言，是分享未来战略产业增长果实的诱人投资机会；对尖端战略产业企业来说，将成为顺利供应发展所需资金的‘共赢踏板’。”姜雨锡记者、崔美松记者 wskang@donga.com、cms@donga.com