人均6亿韩元 “营业利润挂钩绩效奖”成为危险的新常态

三星电子劳资双方就工资协议达成临时妥协，虽渡过了罢工危机，但预计将在韩国产业界引发不小的波澜。此前，SK海力士和三星电子相继引入“营业利润挂钩绩效奖”，向财界抛出了“薪酬范式转换”的话题。有意见指出，借此契机，有必要在史无前例的人工智能热潮中就合理的绩效薪酬体系展开讨论。三星电子劳资双方20日拟定了一项协议方案，将在未来十年内，把相当于半导体部门事业成果10.5%的资金作为特别绩效奖金发放给该部门员工。事业成果事实上指的就是营业利润。加上此前一直发放的超额利润绩效奖（OPI，营业利润的约1.5%规模），劳资双方同意将相当于年度营业利润12%的金额用作绩效奖财源。据此计算，今年证券公司预计的三星电子营业利润约350万亿韩元中，约有42万亿韩元将用于发放绩效奖。据推测，半导体部门存储事业部年薪1亿韩元的员工，人均约可获得6.09亿韩元的绩效奖金。去年，SK海力士已决定在未来十年，每年将相当于营业利润10%的金额用作绩效奖财源。此次三星电子同样决定发放类似以营业利润为基准的绩效奖，有预测认为，此类与营业利润挂钩的薪酬体系或将固化为韩国产业界的“新常态”。2001年，三星电子在财界率先引入根据业绩提供年薪“N%”作为绩效奖金的超额利润绩效奖制度，当时也对主要大企业的薪酬体系转换产生了影响。问题在于，与营业利润挂钩的薪酬体系在全球范围内几乎无例可循。以高薪酬著称的全球大型科技企业发放绩效奖时，不仅考虑利润，还综合考量销售额、个人绩效和组织评价等因素。有分析指出，受人工智能超级繁荣红利的企业与其他企业之间的差距不断扩大，大企业内部工资差距也将随之加大。今年一季度，韩国主板上市企业整体营业利润中，三星电子和SK海力士两家公司所占比重高达77%。按绩效奖财源约10%简单计算，国内上市公司整体营业利润的7.7%将被三星电子和SK海力士的员工以绩效奖金形式拿走。淑明女子大学经济学系教授康仁洙（音）指出：“与迎来人工智能半导体繁荣的三星电子、SK海力士不同，大多数企业无力承担过高的薪酬体系。绩效奖虽有激励这一积极面，但若过度，则可能损害企业未来的增长潜力，亟需讨论何为合理的薪酬体系。”朴贤益记者 beepark@donga.com