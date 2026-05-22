BTS时隔五年重返“全美音乐奖”颁奖礼

韩国组合防弹少年团（BTS，如图）将时隔五年再次出席美国权威大众音乐颁奖礼“全美音乐奖（AMA）”据全美音乐奖方面20日（当地时间）消息，防弹少年团将出席25日下午在美国拉斯维加斯美高梅大酒店花园体育馆举行的颁奖礼。防弹少年团入围了该颁奖礼最高奖项“年度艺人”提名，将与泰勒•斯威夫特、布鲁诺•马尔斯、嘎嘎小姐和巴德•邦尼展开竞争。防弹少年团曾于2021年作为韩国歌手首次获得该奖项。防弹少年团今年还获得“最佳男韩流艺人”和“夏日之歌”奖项提名。入围“夏日之歌”的歌曲是3月发行的正规五辑《阿里郎ARIRANG》的主打曲《SWIM》。防弹少年团迄今在全美音乐奖共获得包括“年度艺人”在内的12个奖项，涵盖组合与个人奖项。自2018年首次获得“最受欢迎社交艺人”奖后，连续三年获得该奖项。2021年，组合更是同时拿下“年度艺人”“最受欢迎组合/团体”“最受欢迎流行歌曲”三项大奖，成为三冠王。防弹少年团专辑《阿里郎》已连续八周跻身美国公告牌主专辑榜“公告牌200”前十名。全美音乐奖颁奖礼前后，即23日、24日、27日和28日，组合将在拉斯维加斯忠实体育场举行世界巡回演唱会“ARIRANG”的演出。金道演记者 repokim@donga.com