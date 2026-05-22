即使不接舆论调查电话，也一定要去投票场



“最近市民们几乎不接民意调查电话，候选人都感觉很辛苦。”



共同民主党紧急对策委员会宣传团长康准铉19日在记者见面会上表示：“这是最近在现场听到的最多的话。”其核心要义是，在6月3日地方选举和国会议员再补选中，参加全国2300多个选区的广域团体长和基础团体长（大城市和基层政府负责人）、广域和基础议员等候选人因为民众回避回答舆论调查，难以准确预测关系到政治命运的局势。



回避舆论调查电话现象是因为在生计现场激烈生活的平凡生活人，在工作时间至少需要通话好几分钟，很多时候没有时间回答调查。中央选举舆论调查审议委员会网站上仅20日一天就上传了全国各地实施的33个舆论调查。前一天19日登记的民意调查有41项。再加上各政党和竞选小组非正式进行的舆论调查，实际每天进行的舆论调查数量将远远超过这个数字。



从该委员会发布的舆论调查结果来看，以窄小的地区为对象频繁进行调查、回答率仅为个位数或样本不足1000人的事例不在少数。韩国盖洛普在12日至14日实施并于15日公布的舆论调查中，回答率仅为12.5%。给8101人打了电话，但只有1011人回答了问题。



如果普通市民的舆论调查疲劳度提高，强硬支持层和深入参与政治人士的回答比率必然会提高。如果性别、年龄、支持政党等标本收集不充分，舆论调查将以对特定项目赋予加权值的方式调整数值。因此，在同一地区同一时期进行的舆论调查也出现了很多数值参差不齐的情况。参加激战地区竞选的一名国会议员再补选候选人表示：“最近舆论调查本来就很泛滥，市民们不怎么接电话，舆论调查企业很难收集到进行正确调查的充分标本。”



目前离地方选举只剩下不到2周的时间，朝野政党正在密切关注对政治不太关心的舆论调查回避者实际会有多少人走向投票场。希望团结保守势力的国民力量党认为，20多岁男性和60岁以上高龄层、岭南地区等的投票率越高越有利。共同民主党希望传统支持层——40、50多岁和老家是湖南地区的选民等的投票率能提高。



如果回避舆论调查的现象演变成实际低投票率，那么我们小区琐碎的日常生活变好方面就会出现问题。不仅是广域团体长、基础团体长，也包括地方议员、教育监，在家门口设置公交车站、整顿家附近散步路环境、小学分配问题等上，都是可以主导小区小而珍贵的变化的职位。



在历届全国同时地方选举中，投票率最高的是1995年的第一届选举（68.4%）。之后徘徊在50%左右。2018年一度达到60.2%，但到2022年再次回落到50.9%。此前，市民们因接二连三的舆论调查电话而受到压力，一直拒接和挂掉，但在此次选举中一定要进行投票，才能更加完整地反映“让我们的小区更适合居住”的民意。

