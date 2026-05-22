虚拟跆拳道有望成为爱知•名古屋亚运会正式比赛项目

将虚拟现实（VR）技术与跆拳道相结合的“虚拟跆拳道”有望成为亚运会正式比赛项目。日本《读卖新闻》21日援引“2026年爱知•名古屋亚运会”组织委员会相关人士的话报道称，虚拟跆拳道将首次在亚运会上进行比赛。本届亚运会将于今年9月19日至10月4日在日本爱知县和名古屋等地举行。虚拟跆拳道是一种在虚拟空间进行的非接触式新型跆拳道比赛，选手四肢佩戴设有“动作追踪”技术的传感器进行对决。比赛方式类似格斗游戏，在规定时间内消耗对手能量值，剩余能量值更高的选手获胜虚拟跆拳道是否成为正式项目，将在下月中旬举行的组织委员会理事会和亚洲奥林匹克理事会（OCA）批准后最终公布。《读卖新闻》报道称：“随着世界锦标赛等赛事的举办，虚拟跆拳道爱好者日益增多，据悉亚洲奥林匹克理事会也已提出增设项目的请求。”报道还称，赛事相关方正在就虚拟跆拳道与跆拳道竞技、品势项目一同在爱知县丰桥市综合体育馆举行进行最终协调。世界跆拳道联合会一直在推动虚拟跆拳道成为亚运会正式比赛项目。据该联盟介绍，若虚拟跆拳道被列为爱知•名古屋亚运会正式项目，比赛将以17岁以上、35岁以下选手参加的男女混合个人赛方式进行。男女选手将不分性别进行对决，比赛计划采用16强淘汰赛制。但即便虚拟跆拳道成为正式项目，爱知•名古屋亚运会跆拳道项目所设金牌总数也将从此前杭州亚运会的13枚减至11枚。杭州亚运会时，个人项目设10枚金牌，加上混合团体项目，竞技项目金牌共11枚。然而，今年爱知•名古屋亚运会的竞技个人项目金牌数将缩减至男子和女子各4个级别，共8枚，与奥运会设置相同，混合团体项目不再设项。品势则维持男子和女子个人项目各1枚，共2枚金牌的设置。此外，据悉本届亚运会还将增设融合网球与壁球特点的“板式网球”以及结合足球与乒乓球的“桌式足球”作为正式比赛项目。黃仁贊 hic@donga.com