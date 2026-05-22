工会强硬斗争导致的营业利润分配，如果放任不管，将成为“亡国病”

一度走向悬崖边缘的三星电子劳资协商在罢工开始1个多小时前的20日晚戏剧性地达成了协议。虽然还剩下22日至27日工会成员赞反投票程序，但万幸的是，在全球半导体战争中，阻止了可能成为乌龙球的工厂停产这一最糟糕的危机。劳资双方各让一步，通过对话找到切入点也有很大的意义。尽管如此，此次事件绝对不能轻视对整个韩国经济和产业界提出的课题。三星电子劳资双方决定，以事业成果的10.5%为财源，在10年内向半导体部门发放特别奖金。如果考虑到现有的超额利润奖金，相当于年营业利润的12%将成为奖金财源。继去年SK海力士之后，三星电子也达成了以营业利润为基础的奖金协议，类似的要求很有可能扩散到整个产业界。面临夏季斗争的主要大企业工会已经要求将公司利润优先分配为奖金。创立后首次进行罢工的三星生物制剂公司要求营业利润的20%，最近通过罢工表决投票的KAKAO要求最多15%。《黄色信封法》的实施成为导火线，转包工会也要求支付与外包相同水平的奖金。如果“营业利润联动型”绩效奖成为惯例，对企业来说将是严重的负担。为了在全球竞争中生存下来，首先要将利润投资到研发和设备投资上，如果将一定部分作为奖金扣除，投资和雇佣余力必然会减少。现实是，除了获得巨大收益的部分企业外，很多企业都很难发放奖金。与股东之间的矛盾也不可避免。李在明总统表示：“在缴纳税金之前，从制度上分享营业利润是投资者也难以做到的事情。”如果绩效奖制度化演变成标准工资矛盾，将成为韩国制造业高费用结构更加固定的枷锁。三星电子罢工危机虽然勉强松了一口气，但笼罩在整个产业界的乌云越来越浓。包括全球科技巨头在内的海外主要企业为了确保未来竞争力，正把赚来的钱全部投入其中，在这种情况下，不能只把韩国投资推后，只顾着先分配利益。应该讨论在优先考虑企业长期竞争力的同时，根据个人成果进行补偿的合理、可持续的系统。如果放任无理的分配要求，稍有不慎就会成为损害国家经济实力的“亡国病”。