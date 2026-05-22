韩两名救援活动人士获释 以色列称“期待两国关系发展”

韩国青瓦台总统室21日表示，乘救援船前往巴勒斯坦加沙地带途中被以色列军方扣押的两名韩国活动人士已获释。这距离李在明总统在前一天的公开直播国务会议上批评以色列扣押船只行为仅过了一天。总统室强调：“将把国民的生命与安全放在首位，尽到守护国民生命的政府责任。”总统室首席发言人姜由桢在当天的吹风会上表示：“李在明政府对以色列方面通过扣押船只逮捕我国国民的行为表示强烈遗憾。但同时，我们对以色列方面立即释放我国国民予以高度评价并对此表示欢迎。”金东贤和金娥显两人将经第三国，于22日上午抵达韩国。金娥显去年10月也曾遭以色列军方逮捕并获释，韩国外交部已宣告其护照失效。姜由桢表示：“李总统在前一天的国务会议上，就被捕我国国民的安全与权益保护问题表达了严重关切，并强调了国际人道法等相关国际准则的重要性。”她解释说：“政府全力提供必要的领事协助并采取外交应对措施，其结果是，以色列方面对两名韩国国民未经羁押程序即直接予以驱逐。”她接着强调：“李总统在国务会议发言后，以色列方面对本可能被羁押的韩国人，未经羁押程序便直接采取了驱逐措施。”姜由桢还转达称，以色列方面表示“希望此次事件不影响韩以两国关系，期待双方关系进一步发展”。她同时表示：“政府为维护国际人权问题和国民安全，将坚持原则、负责任地应对，并与相关国家保持紧密的外交沟通。”李总统在前一天的国务会议上，称以色列总理本雅明•内塔尼亚胡为“战犯”，并指示研究执行国际刑事法院（ICC）对内塔尼亚胡总理发出的逮捕令。姜由桢就此解释称：“那番发言旨在强调客观理解情况的必要性。”朴勋相记者、申娜莉记者 tigermask@donga.com、journari@donga.com