特朗普提出“与台湾‘总统’直接对话”……可能成为美中关系新的导火索

美国总统特朗普20日就对台军售问题，被记者问到是否会与台湾“总统”赖清德通电话时，回答说，“将与他通电话”。有分析认为，自1979年中美建交以来，美国总统因顾及中国从未与台湾“总统”通电话，如果通话成为现实，将对中美关系带来相当大的影响。据路透社报道，特朗普当天会见记者时表示，“我和任何人都可以说话”。他还说：“情况得到了很好的控制，我和中国国家主席习近平也举行了非常有益的会谈。我们将为解决台湾问题而努力。”特朗普13日至15日对中国进行国事访问，在与习近平主席的首脑会谈中讨论了台湾问题。熟悉外交事务的消息人士向路透社表示，特朗普和赖清德的通话日程尚未确定。白宫也没有就两国首脑何时通话、讨论什么内容等问题表明立场。自1979年美中建交以来，从未有现任美国总统与台湾“总统”正式直接沟通。特朗普2016年曾与时任台湾“总统”蔡英文通电话，但他本人当时还是总统当选人。当时中国政府也向美国提出严重抗议等，引发了矛盾。因此，美国政治媒体《政客》当天报道说，如果特朗普和赖清德成功通话，很有可能引起中国的强烈抗议。把台湾视为自己领土的中国政府不仅对台湾政治领导人的海外巡访，还对与他国政界人士的接触提出强烈不满。特朗普在访华之后的15日接受福克斯新闻台采访时表示：“是否向台湾追加出售美国产武器取决于中国。（是否向台湾出售武器）对我们来说是‘非常好的谈判筹码’。”他还针对赖清德说：“我们不希望出现有人说‘美国支持我们，让我们独立’的情况。”但也有分析认为，特朗普站出来表态将与赖清德通话，表明了将武器销售作为同时向中国和台湾施压的谈判筹码的意志。也有人指出，特朗普模糊、交易主义的做法反而增加了中国战略误判的可能性。美国智库美国进步中心预测说：“如果中国得出美国对台湾的安全承诺只是虚有其表的结论，军事威慑力可能会减弱。”金喆仲 tnf@donga.com