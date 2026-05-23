公务员系统抵制星巴克运动蔓延 全国公务员工会宣布参与

因“坦克日”活动引发贬损五一八民主化运动争议，抵制星巴克商品的动向正向公务员社会全面扩散。继行政安全部之后，公务员工会也宣布抵制星巴克。据全国公务员工会22日消息，该工会前一日向全国各支部下发了题为《要求参与抵制涉嫌贬损五一八民主化运动等仇恨营销的星巴克》的公文。全国公务员工会在公文中表示：“星巴克韩国18日推出的‘坦克日’营销歪曲了光州民主化运动历史。以民主与人权为纲领的全国公务员工会严肃认识此次事态，提议各支部抵制（停止使用）践踏民主与人权、歪曲历史的星巴克，望积极参与。”此前，行政安全部长官尹镐重于21日通过X（原推特）表示：“政府活动中将不再提供星巴克商品。”今年4月与星巴克签署旨在改善官兵福利的偏远部队饮料支援等协议的国防部，当天宣布暂停相关项目。国防部表示：“将综合考虑国民情绪及星巴克韩国的社会责任立场等，日后慎重决定推进方向。”法务部着手调查星巴克商品采购情况。法务部当天指示大检察厅“汇报今年以大检察厅预算采购星巴克商品的明细”。另一方面，有关贬损争议的侦查工作也在加快速度。首尔警察厅公共犯罪调查队当天传唤了控告新世界集团会长郑溶镇和前星巴克韩国代表孙正炫的庶民民生对策委员会事务总长金顺焕，并进行了调查。这距离首尔警察厅受理的案件被重新分配给公共犯罪调查队仅过去一天。宋振浩记者、李基旭记者 jino@donga.com、71wook@donga.com