半导体超级繁荣下，教育拨款将更加过剩，是时候着手调整了

由于半导体超级繁荣，预计教育拨款将大幅增加，教育部长崔教振表示：“对于增加的税收，可以考虑合理的利用方案。”他表示：“难以同意‘学生人数减少，教育预算也应该减少’的主张。高等教育预算仍低于经济合作与发展组织的平均水平，因此应该一起讨论。”意思是说，可以消除财政隔阂，将原本只能用于幼儿园和小学、初中、高中教育的拨款用于大学教育。据悉，随着半导体繁荣，超额税收的最大受惠者是16个教育厅。得益于与学生人数无关、自动分配20.79%国内税的教育拨款结构，预计每年70万亿韩元左右的拨款今年将达到80万亿韩元。每年增加的拨款还没有用完，仅积累的剩余资金就达20万亿韩元，但还要追加收入。与6月3日地方选举同时举行的教育监选举候选人们之所以提出全额支援小学、初中、高中交通费或每月提供教育津贴等撒钱公约，也是因为他们相信，不用担心税收问题，只要随便使用就可以得到的拨款，即使大手大脚地花掉也能进账。很多人批评说，教育拨款在半导体繁荣之前，由于国内征收的税金增加就会自动增加的僵硬性，预算被浪费。由于学龄人口骤减，学生人均教育拨款从2015年的623万韩元增加到去年的1371万韩元，10年内翻了一番。推倒完好的学校建筑物后重建，给学生免费发放笔记本电脑和现金等，开销越来越大。学校级别之间的不均衡现象也非常严重。小学、初中、高中人均公共教育费是经合组织国家平均水平的155%-179%，但大学生人均公共教育费仅为经合组织国家平均水平的68%。大学生的人均公共教育费比小学、初中、高中生还少，这样的国家在经合组织38个成员国中只有韩国和希腊两个。教育拨款是在1972年学生人数剧增的时期，为了确保稳定的小学、初中教育财政而实行的制度。目前，由于低生育、高龄化，职业教育和终身教育需求增加。随着人工智能时代的到来，对大学的研发和高级人才培养的投资也迫在眉睫。要想灵活应对新的教育需求，提高财政效率，首先要尽快修改落后于时代的教育拨款制度。