韩东勋辞职的国民力量党，会否成为没有反省的“守尹”政党？. December. 17, 2024 07:46. . 尹锡悦总统弹劾案通过后，国民力量党陷入了严重内讧。在弹劾案通过时，韩东勋代表还没有辞职意向，但在5名选举最高委员全部辞职后，再也无法坚持下去，于16日辞职。至此，国民力量党自现政府上台以来迎来了第五次紧急对策委员会体制，但赞成弹劾派和反对者的矛盾达到最高潮，面临着分党危机。 弹劾表决通过后举行的14日议员全体会议如实地暴露了执政党一分为二的混乱局面。在非国会议员韩东勋没有出席的情况下开始的非公开全会上，出现了“背叛者”“利己主义者”等呼声，成了对赞成弹劾的韩东勋的声讨场。几名议员用拳头敲打桌子，高喊“让韩代表进来”。中间入场的韩东勋代表说：“弹劾是必要的。是我给弹劾案投票了吗？是我戒严了吗？”对此，还有议员跑上讲台手指韩东勋或扔水瓶。 反对弹劾的议员们把赞成弹劾的议员们视为背叛者，并表示不共于党，亲韩方面则反击称“赞成戒严的人才是内乱附逆者”，双方的矛盾正在走向难以弥合的地步。这种情况令人怀疑执政党议员们是否把目前的国政危机放在眼里。一直以来包庇总统国政失败的执政党，只有感到共同的责任，才是正常的。尽管如此，大多数议员不仅没有忏悔，连一句紧急戒严是错误的也没说。难道他们相信某一政治家所说的，过了一年国民就会忘个一干二净? 反对弹劾的议员们似乎想避开背叛者的帽子。所以只能重复“对总统的义气”这一不合时宜的话。虽说朴槿惠遭弹劾后，执政党在大选、地方选举、议会选举连战连败是因为弹劾心理创伤，但这不是因为赞成弹劾，而是因为未能革新旧党的政治失败。韩东勋也指出了戒严的问题所在，但未能改变党内大流。他反而通过党员公告栏等浪费了能量，自己放弃了展现政治领导能力的机会。 短期内的政局，传唤现任总统、申请拘捕令等调查和宪法法院审理弹劾将同时进行。越是这样的时候，执政党越应该回到遵从民心和常识的政治基本。如此受到指责、在选举失败后还不明白这一点，也真够神奇。

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