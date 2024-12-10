戒严目击者的揭露，国情院只是开始. December. 10, 2024 08:18. . 笔者曾见过尹锡悦政府初期的前任国家情报院高层干部。他说：“国情院院长特别助理为什么那么多？不知道都在干些什么。”实际上，当时国情院的多名院长特别助理都有专门的分管领域。据说，在国情院大楼设有办公室的院长特别助理实际上是由总统任命的。令前任干部不满的主要问题是，尹总统当时不太信任外交官出身的国情院院长金奎显，通过院长特别助理来控制国情院内部的非正常运营。 在任期间一直饱受总统信任争议的国家情报院院长去年6月经历了前所未有的人事风波，同年11月被解职。院长被免职后，院长特别助理洪长远被任命为国情院第一次长。由于与总统实权人物的交情，他被提名为下届国情院院长候选人，在任命新国情院院长之前，作为国情院院长代理担任了近两个月情报机关负责人。他还亲自向总统报告了朝鲜动向，还多次被叫到总统主持的酒席上。那是名不虚传的“实权特别助理”荣典。 宣布紧急戒严2小时前的3日晚，尹总统用安保手机直接给洪次长打了电话。“一两个小时后有重要的话要说，你拿着电话等着。”两个小时后，尹总统表示：“我给你对共调查权，你去帮助国军反谍司令部进行支援。借此机会，要全部抓住，全部清理。”这是在命令追踪禹元植、韩东勋、李在明等朝野政治家的位置，帮助反谍司令部的逮捕活动。也就是说，尹总统把情报机关拉进了时代错误的戒严的正中央。 洪次长与平时视为导师的国情院前任高层干部商议了上述内容，“动员情报机关非法逮捕和拘禁政治人士的计划”最终于6日曝光。洪次长当天在国会上详细说明了这一过程。关注他揭露的公职人员解释说，担心第二次紧急戒严和正义感是揭露的契机。他强调：“总统的信任问题和不正当命令是两码事。”被撤换的洪次长在揭露后对周围人士说出了上述一番话。“突然感到自由和幸福。虽然好像全身都被敲打了一样……” 据说，从陆军士官学校时，他甚至被选为代表花郎，在国情院海外部门工作，感到非常自豪。给他留下创伤的是“尹锡悦检方”对国情院院长特殊活动费上缴嫌疑的调查。公开检察官尹锡悦名字的是捏造回帖等国情院调查，特别活动费疑惑是针对国情院的第二次调查。检察官尹锡悦说，“国情院不能这样”，大力推动了调查。曾两次调查国情院越轨行为的检察官，在成为总统后重用曾是调查对象的国情院干部担任要职，并指示此干部进行非法行为后遭到拒绝，对此该如何理解？还有比这更具象征性的场面吗？ 包括国务总理在内的国务委员们、总统室的幕僚们得到了总统的信任，因此被任命了高层职务。重要的是，正如洪次长所说，得到总统信任和拒绝不正当命令是两码事。当晚的目击者——国务委员和总统幕僚们、军人、警察等应该把自己所知道的真相碎片“如实”告知国民。不能忘记，协助查明紧急戒严的真相不是成为总统的背叛者，而是自己成为历史记录者的道路。

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