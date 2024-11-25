李在明涉嫌教唆伪证案今日一审判决. November. 25, 2024 07:53. by 尹明真记者、金自贤记者 mjlight@donga.com、zion3@donga.com. 共同民主党代表李在明25日因涉嫌教唆伪证案一审判决迎来第二个难关。如果被判监禁以上刑罚，并得到大法院确定，李在明将失去议员职务，至少5年内被剥夺被选举权，不能参加2027年总统选举。相反，如果被判罚款或无罪，李在明将减轻部分司法风险负担，预计向执政党施压接受《金建希特检法》，试图扭转舆论。 李在明涉嫌在担任京畿道知事的2019年2月，在公开自己虚假事实的嫌疑审判中，教唆已故前城南市长金炳良（音）的随行秘书金镇成（音）作伪证。李在明表示否认，声称自己从未要求虚假作证，而是说“请按记忆如实陈述”。相反，检察机关则要求处以量刑标准上的最高刑期为3年。 如果李在明继15日违反公职选举法案一审之后再次被判监禁以上实刑，预计对作为大选候选人的地位也会产生不小的影响。共同民主党最高委员金民锡在宣判前一天的24日在国会召开记者见面会，再次主张无罪，称“没有伪证，也没有教唆”。但是连亲在明派系也担心，“如果10天后再次被判重刑，李代表构建的一极体制也会逐渐出现裂痕”。 李在明在宣判之前似乎是为了避免刺激司法部，周末23日在首尔光化门举行的“谴责金建希·尹锡悦干政及敦促特检”第四次场外集会上没有公开发言。共同民主党在30分钟内结束了集会。共同民主党的方针是，如果尹锡悦总统对金建希特检法行使再议要求权（否决权），将在28日的全体会议上重新表决。

한국어