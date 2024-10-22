以色列选择性攻击真主党“财路、军火库、情报局”. October. 22, 2024 08:15. by 李智允记者 asap@donga.com. 以色列从1日起越过黎巴嫩国境发动地面战争，空袭被称为亲伊朗武装团体真主党“财路”的金融机构，攻势越来越猛烈。16日，巴勒斯坦武装组织哈马斯最高领导人叶海亚·辛瓦尔被打死后，武装冲突进一步加剧，因此有分析认为，尽管美国等国进行斡旋，但短期内很难实现停火。 据路透社等媒体报道，20日晚，以色列军队空袭位于贝鲁特郊区达希耶的金融机构“阿尔卡德·阿尔哈桑”的三个分支机构。以色列军方表示：“相关金融机构正在参与真主党的资金筹措。”1983年成立的阿尔卡德·阿尔哈桑被称为“真主党的财路”，从2007年起被美国财政部列入制裁名单。同一天，以色列军队还空袭了位于贝鲁特外围的真主党情报局和地下武器库。据悉，在这一过程中有3名真主党干部死亡。 下个月5日即将举行总统选举的美国虽然向以色列方面要求缩小空袭规模等，正在进行停战斡旋，但以色列似乎没有倾听。美国国防部长劳埃德·奥斯汀19日破例强烈批评说：“（以色列攻击）平民伤亡过多。敦促减少对贝鲁特附近的空袭。”但是，第二天视察与黎巴嫩接壤的以色列北部部队的以色列国防部长约亚夫·加兰特表示：“我们的目标是彻底清扫（真主党根据地）黎巴嫩南部，以便以色列北部居民返回。已经超越了单纯地击退敌人，正在走向彻底摧毁南部村庄的阶段。” 以色列还攻击了驻扎在黎巴嫩南部的联合国维和部队（联黎部队）。联黎部队在20日发表的声明中谴责说：“以色列军队故意用推土机推倒哨所和围栏。这明显违反了国际法和安理会决议。”联黎部新根据2006年以色列和真主党的“34天战争”后联合国安理会通过的1701号决议，驻扎在黎巴嫩边境地区。 有分析认为，美国总统拜登的中东特使、白宫高级顾问阿莫斯·霍克斯坦为停战谈判计划于21日访问黎巴嫩，但以色列反而加强攻势，停战谈判实际上已无望。霍克斯坦计划会见黎巴嫩总理（伊斯兰逊尼派）和国会议长（伊斯兰什叶派）等，讨论停战方案。 但据美国网络政治媒体Axios报道，以色列在霍克斯坦访问黎巴嫩前夕的17日向美国提出，“以军驻扎黎巴嫩”作为停战谈判的条件。美国政府高层表示：“以色列的停战条件是黎巴嫩主权受到侵犯，因此很难接受。”

한국어