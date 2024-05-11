韩国总统不可能像美国一样在记者会上“舌战”记者. May. 11, 2024 07:58. by 全宙荣记者、金宝拉记者 aimhigh@donga.com、purple@donga.com. 2018年11月，时任美国总统特朗普和美国有线电视新闻网（CNN）记者吉姆·阿科斯塔在记者会上的舌战一直脍炙人口。当时，阿科斯塔执着地提出特朗普明显感觉不爽的移民问题。即便特朗普多次表示“够了”“坐下吧”，想把提问交给其他媒体，他仍毫不在意地提问。一名白宫实习生试图抢走他的麦克风，他阻止后又追问了下去。 在9日尹锡悦总统就任两周年记者会上，对蔡上等兵调查施压嫌疑、总统夫人金建希收受名牌迪奥包等争议，提问者各只有1名。对于最近浮现的“秘线争议”等部分核心问题，干脆没有提出任何问题。 以此次总统记者会为契机，再次引发了“没劲”记者会的争议。有人指出，事实上这种记者会的惯例在韩国一直延续至今，现在应该成为保障与国民双向沟通机会的记者会，而不是拘泥于形式的记者会。 专家们指出，这种总统记者会的形式，记者和总统之间不可能展开舌战，还要按照“编好的剧本”进行，这是最大的问题。 在此次总统记者会上，也没有给予追加提问的机会。尹锡悦在记者会上共接受了20个提问，但国民最想知道的金建希收受迪奥包疑惑争议等提问只有1个。 由于记者会上接受各领域的提问，对真正关心的悬案的提问未能如实进行。有不少人批评说，总统记者会是21个月来第一次举行，由于办活动化的记者招待会，被形式所束缚，未能进行实质性的沟通。 仁川大学政治外交学系教授李俊汉（音）指出：“问题是尹总统没有立即回答问题，而是回避或做出了焦点不同的回答。”

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