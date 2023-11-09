资源武器化日益加剧，《供应网法》在国会拖延一年多. November. 09, 2023 08:49. . 旨在培养和支援尖端产业的法案未能通过国会的门槛，正在堆积。包含稳定确保电动汽车电池材料核心矿物方案的《供应网稳定化支援法》自去年10月提出以来，一直处于搁置状态。在主要国家的资源武器化动向越来越强烈的情况下，旨在应对的制度框架构建被拖延。据悉，包括这些在内，未来产业等领域的主要法案中，在国会沉睡1年多的就有17件。 《供应网稳定化法》包括设立供应网稳定化委员会、制定供应网危机应对手册、制定稳定化基金等内容，以管理矿物和原材料等经济安保核心品种。韩国主导世界市场的半导体和电池产业的关键是确保核心矿物和零部件的稳定，因此这是需要尽快处理的法案。但在朝野就委员会设于何处等问题出现分歧的过程中，审查排名一拖再拖。 在此期间，中国继8月份开始控制镓和锗的出口后，上个月又追加了电池负极的核心材料石墨。最近，中国还要求稀土出口商提交出口信息，暗示将加强控制。在美中之间的技术霸权竞争和经济报复、再报复的心理战中，全球供应网的风险正在迅速增大。如果韩国对华依赖度超过80%的核心矿物供应中断，情况最坏时不能排除相关领域的产业活动停止的可能性。 其他产业相关法案的情况也大同小异。支持企业设立公司内部研究生院直接培养人工智能等尖端领域人才的《尖端产业人才革新特别法》自5月提出以来，至今仍被束缚在常任委员会。《设立宇宙航空厅特别法》也因围绕申留地区的心理战，讨论不知要到何年何月。考虑到全球竞争激烈，这些又是需要大规模投资、迫切需要立法支援的领域，国会的态度真是安逸。 即使法案得以通过，通过后续详细程序取得实际履行效果也需要不少时间。就外部而言，主要国家的矿物确保战和为此的合纵连横等正在紧张进行中。政府和企业连应对的基本方案都不给，这是国会的渎职行为。也就是说，朝野已没有时间不顾处理相关法律的紧迫性，只就政争法案吵闹不休。及时处理能培养未来食物的非争议法案，是对国民的最起码道理。

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