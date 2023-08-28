检查所有部门的服务……要建立“打破碗碟也能干活的公职社会”. August. 28, 2023 08:27. . 总统室计划从本周起对所有部门进行为期两周以上的服务检查。公职纪纲秘书室行政官们将亲自前往各政府部门，了解一线公务员的服务情况。最近新万金童子军大会混乱事件和五松地下车道淹没惨案等暴露出来的公职社会的纲纪松懈已经超过了限度。以服务检查结果为基础，预计下个月中秋节前将再次进行内阁改组。 公职社会的安逸之风虽然不是新鲜事，但最近尤为严重。对于上个月因暴雨造成14人死亡的五松地下车道惨案，韩国政府也承认这是清州市、忠清北道、警察等防灾机关公务员的错误造成的官灾。最终，5个行政机关的36名公务员接受了检察机关的调查。 全世界154个国家和地区的43000名选手参加的童子军大会中，发生了因酷暑而疲惫不堪的队员们中途离开露营地的情况。但是主导大会组织委员会的女性家庭部和负责执行委员会的全罗北道等却只责怪对方。这不能不说是只要发生事故就先回避责任的公职社会根深蒂固的风气。 在公职社会，以符合作用和职级的明确业务指示和公正评价为基础的信赏必罚，是整顿公职纲纪的必要条件。通过这些措施，可以整顿松懈的公务员们的服务态度。但是服务检查不能只看单方面指示的履行结果。要认真检查工作预案和落实情况、考核评价的全过程。不能只把焦点放在事后履行评价上，对公务员进行一边倒的惩戒。这就是为什么有人担心，服务检查会不会产生比预期的成果更使公职社会冻结的副作用的原因。 最近公务员之间公然流传着“上级主持会议时，无条件按下手机录音键”的说法。如果政权交替或政策发生变化，事后可能会受到不利影响，因此不能不说，无条件录下上级指示内容的做法是保身主义。在这种情况下，期待一线公务员积极、有创意的工作，从一开始就不合理。虽然需要高强度的服务检查，但公职社会的根本性变化更为重要。如果公务员们积极推进政策，就应该强化即使有打破碗碟的事情也不予追究任何责任的积极行政免责制度。

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