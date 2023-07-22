美国：“不知道越线入朝美军士兵的生死……担心会像瓦姆比尔一样”. July. 22, 2023 07:51. by 李基旭记者 71wook@donga.com. 据悉，美国政府试图遣返17日越过军事分界线进入朝鲜的驻韩美军二等兵特拉维斯·金（23岁），但目前连金的生死情况都不掌握。对于美国尝试进行接触，朝鲜一直保持沉默。 美国国防部副发言人萨布丽娜·辛格当地时间20日表示：“包括二等兵金某目前的状态在内，我们完全不知道他被扣留在哪里，健康如何。很遗憾，我们没有从朝鲜得到任何回应。” 美国政府正试图从多方面与朝鲜进行接触。辛格当天表示：“白宫国家安全委员会还通过（过去在平壤代替美国领事业务的）瑞典方面进行了接触，但朝鲜完全没有参与的迹象。”她强调：“我们所能做的就是通过官方的、私人的渠道持续沟通。最优先的是把美国人安全带回家。” 也有人担心，金稍有不慎就会发生和被朝鲜扣留17个月、2017年被遣送回美国后不久就死亡的美国大学生奥托·瓦姆比尔一样的情况。美国陆军部长克里斯汀·沃默斯当天在科罗拉多阿斯潘安全论坛上表示：“我还记得瓦姆比尔被朝鲜拘禁时发生了什么事情。他受到了残忍的待遇。非常担心朝鲜会如何对待金。” 沃默斯说：“我认为，他（因暴力事件）在韩国拘留所度过时间，（对韩国）产生了负面情绪。（对于进入朝鲜）可能没有想清楚。”去年10月，金在首尔醉酒后对平民施暴，被抓获并处以罚款（500万韩元），今年5月又因醉酒后破坏停放的车辆而被警方逮捕。

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