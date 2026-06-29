随同黄仁勋来韩国的女儿：“感谢韩国警察的辛劳”

本月5日访问韩国的英伟达首席执行官黄仁勋方面向当时负责管理人群的首尔麻浦警察署治安情报科长（警正）刘钟哲（音）转交了一封感谢信。据警方28日透露，黄禹锡的长女、英伟达Omniverse和机器人产品营销首席总监麦迪逊·黄（黄敏姗）在黄仁勋离开韩国的9日，通过电子邮件向刘钟哲表示感谢。据悉，黄敏姗在信中提到：“虽然面对了意想不到的人群，警察们还是帮助了我们。想对此表示感谢。”据悉，她还表示，“（黄仁勋）首席执行官真心感谢警方保护韩国大众的安全。”此前，警方得悉，黄仁勋5日乘坐专机抵达金浦国际机场后，将在首尔地铁2号线弘益大学入口站附近网吧会见职业玩家Faker（本名李相赫·30岁），随之投入警力管理现场人群。黄仁勋不是政府要人，本身没有警察厅警卫规则规定的警卫水平，但考虑到名人访问可能引发人群事故，因此采取了相关措施。后来，黄仁勋在附近的五花肉烤肉店与SK集团会长崔泰源等进行“五花肉和烧酒”聚餐时，警方也在附近围上路障，着手管理人群。此后，黄仁勋还表示，“作为二茬，想走去练歌厅”，但警方担心发生安全事故，立即进行劝阻，并向他提及2022年10月29日梨泰院惨案，黄仁勋方面接受警方要求，活动以炸鸡店结束。结束弘大日程后，英伟达方面对当时担任现场指挥的刘钟哲说，“发生了很多突发情况，非常感谢”，提议请他吃饭，但刘钟哲方面回答说，“我们是公务员，不好接受请客”。英伟达方面又希望他提供电子邮件地址，他递去了一张名片。刘钟哲还透露：“英伟达韩国法人方面联系我说，‘已经发送了感谢电子邮件，请查收’。”他表示：“首尔警方有信心时刻保持安全，随时欢迎您访问首尔。”郑叙永记者 cero@donga.com