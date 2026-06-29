韩国男足世界杯仅列第34位 球迷称“已将足球从心中抹去”

“第34位。”由洪明甫主教练率领的韩国足球队，在本届世界杯上遭遇历史“最差成绩单”。2026年美加墨世界杯小组赛于28日结束后，韩国队在12个小组第三中排名第10，未能跻身排名前8的球队之列，无缘32强淘汰赛。韩国队25日在于南非队进行的A组最后一轮第三场比赛中以0比1告负，以1胜2负（积3分）的战绩滑落至小组第三。此后三天，球队一度寄望于其他球队比赛结果带来的“出线可能”，但当天在12个小组第三中最终排在第10位，确定遭淘汰。这是韩国队自2018年俄罗斯世界杯后，时隔8年再度止步小组赛。韩国队本届赛事的目标是创下客场征战世界杯的最佳战绩，即晋级八强。由于本届世界杯参赛国从32个增至48个，通过小组赛原本看似并不困难。此前必须取得小组前两名，而本届即使获得小组第三也有晋级机会。更何况，韩国队在去年12月的抽签中与墨西哥、捷克和南非同组，当时被评价为“最佳签位”。孙兴慜（洛杉矶FC）、李刚仁（巴黎圣日耳曼）、金玟哉（拜仁慕尼黑）等效力欧洲主要联赛的核心球员状态良好，也没有影响球队实力的伤病球员。大赛备战期间，球队还获得了历来最高水平的支援。为适应在高原城市墨西哥瓜达拉哈拉进行的第一、二场比赛，球队在开幕三周前便前往海拔相似的美国犹他州盐湖城附近展开适应性训练。在瓜达拉哈拉，基地距球场仅十多分钟路程，将移动负担降至最低。然而结果极为惨淡。12日首战以2比1战胜捷克队，势头有所提升，但19日对阵墨西哥队时以0比1落败。25日对阵南非队，只需战平即可凭小组第二身份晋级32强，却在经历一场最糟糕的溃败后，以0比1俯首称臣。最终排名世界杯第34位的韩国队，排名低于1998年法国世界杯（1平2负）时的第30位，创下历史最低排名。1954年首次出战世界杯的瑞士世界杯上，韩国队虽以2负（积0分）、净胜球-16的成绩垫底，但当时决赛阶段参赛队只有16支。2014年巴西世界杯小组赛出局（1平2负，第27位）后曾主动辞职、时隔12年试图挽回名誉的洪明甫主教练，无论剩余合同期限如何，都已不可避免地将再度辞职。李在明总统当天在X（原推特）上指出：“让国民感到空虚的此次世界杯本线晋级失败（指未能晋级32强），看来是组织与人事失败所致。”李总统表示：“既然为参加世界杯投入了大量国民血税和国家支援力量，文体部应细致做好此次事件的确切情况调查、原因分析，并制定防范再次发生与改善的对策。”瓜达拉哈拉=金倍仲记者、尹多彬记者 wanted@donga.com、empty@donga.com