“愿为强震尽微薄之力” 韩国社交媒体捐款认证涌现

“虽然国家遥远，但听闻灾情严重便捐了款。金额不多，希望能有所帮助。”28岁的职场人金秀贤最近通过某在线募捐平台，向委内瑞拉强震灾区捐出3万韩元。由于连环强震造成大量灾民，她希望能尽一份力。金秀贤还将救助团体等的募捐链接分享给了周围的朋友。近期，委内瑞拉接连发生7.2级和7.5级强震，遇难者已超过1400人。随着灾情不断扩大，韩国民众的自发捐款也在持续。21岁的大学生姜艺彬近日向募捐平台发起的“委内瑞拉强震紧急募捐”捐出2万韩元。姜艺彬说：“突如其来的灾难造成巨大损失，令人心痛。希望这能对遇难者安置和灾民有所帮助。”社交媒体上，将国际救助团体的捐赠明细截图上传的“捐款认证帖”也接连不断。帖文中还出现了“祈祷尽快完成善后”“就算是一杯咖啡的钱也添上”“虽非巨款，但或能给孩子们带去微小的帮助”等留言。专家分析称，通过社交媒体进行的“捐款认证”文化，正逐渐成为引导市民参与的新方式。延世大学社会福利学系教授姜哲熙（音）表示：“善行催生更多善行，形成良性循环。这已超越了展示自身善举的层面，正扩展为一种带动他人参与的新型社会文化。”另外，国际救助团体等也在持续开展针对委内瑞拉的紧急救助募捐。韩国政府也已决定通过国际机构提供500万美元规模的人道主义援助。李秀妍记者 lotus@donga.com