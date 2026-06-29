足协“密室+独断”令韩国队无缘“32强”

韩国国家足球队无缘2026美加墨世界杯小组赛32强。对阵南非失利后，韩国代表队的命运先是系于其他小组赛结果，后来随着28日刚果队战胜乌兹别克斯坦队，韩国队最终确定被淘汰出局。考虑到在本届世界杯参赛国家队扩大至48支，而扩军前仅有32支球队参赛，以以往标准来看，无异于韩国连世界杯决赛圈都没有打进。很多人评价说，本届世界杯韩国队是历届最强战斗力。孙兴慜、李刚仁、金玟哉等大部分主力球员都是海外顶级联赛的球员。大部分人认为，对阵运气也很有利，可以顺利进入32强。但在与被认为是弱旅的南非队的比赛中，没有一次犀利的进攻，最终以0比1败北。这只能看作是主教练洪明甫未能发挥世界级选手能力的战略战术失败。洪明甫在第三次比赛后的记者见面会上表示，“为什么会出现这样的竞技状态，我也很慌张”，表现出不负责任的态度。洪明甫从任命过程起就因公正性问题而颇多争议。大韩足球协会选任国家队主教练，应经过战力强化委员会推荐主教练和理事会批准程序，但两年前文化体育观光部的调查结果显示，这一过程是一团糟。没有主教练推荐权限的技术理事在郑梦奎会长的指示下面试洪明甫后，将其内定为主教练，理事会的批准则是在事后走了个形式。此前因居家办公等争议而下台的前主教练尤尔根·克林斯曼，其任命也是郑梦奎会长独断决定，使正常的选拔程序形同虚设。因这一事件，文化体育观光部要求足协对郑梦奎予以重罚，解说委员朴智星等专家们也发出“韩国足球的根基正在动摇”的警告。但是郑梦奎去年仍第四次连任会长，韩国足球界的内部自我净化功能已经出现故障。足球协会对外部批评充耳不闻，其“密室行政”令足球界人士之间弥漫着无力感。在本届世界杯之前举行的热身赛上，也与过去不同，观众席多次出现大面积空座。这种背景下，韩国队接连失利、无缘32强，可能会进一步加深大众的冷笑和漠不关心。考虑到国家队的人气事关整个足球界的生态界，不能不说这是韩国足球的严重危机。