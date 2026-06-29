日本半导体企业铠侠员工“发了95亿韩元股票大财”

有分析认为，日本最大存储器制造商铠侠（Kioxia）的员工们因半导体行业的良好势头，人均获得了约10亿日元（约95亿韩元）以上的“股票大财”。据《日本经济新闻》28日报道，铠侠是2018年由美国投资公司贝恩资本主导的财团收购东芝存储器后成立的，当时约有600名普通职员分得700万股公司股份。铠侠2024年12月在东京股市上市时，公开发行价格为每股1455日元（约1.38万韩元），但最近半导体市场的繁荣使铠侠股价22日飙升至年中最高价11.27万日元（约107万韩元）。《日经新闻》分析说，假设职员没有出售自己持有的股份，将尚未实现的全体评价利润7780亿日元（约7.4万亿韩元），除以职员人数，每人可获得税前约10亿日元以上的行情差价。1987年发明NAND闪存的东芝，是20世纪80年代主导世界存储器半导体市场的日本半导体产业的象征性企业。但是，由于投资美国核电站失败等原因，东芝在2016年会计年度亏损1万亿日元（约9.5万亿韩元），出售了存储器事业部门。当时收购东芝存储器、成立铠侠的财团给普通职员也赋予大规模股票期权，一时成为话题。《日经新闻》分析说：“这是为了鼓舞在日本企业经营中发挥重要作用的部长、科长级人才的士气而采取的战略。”铠侠总裁史黛西·史密斯也将根据业绩联动型股票补偿制度获得巨额报酬。以2025年会计年度为准，史密斯的工资为44.31亿日元（约423亿韩元），比前一年增加近14倍。铠侠是NAND闪存制造企业，在该领域继三星电子和SK海力士之后，世界市场占有率位居第三。本月12日市价总额超过44万亿日元（约418万亿韩元），超过日本代表性跨国企业丰田汽车，成为东京股市市价总额第一位。黃仁贊 hic@donga.com