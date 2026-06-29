从弃犬到搜救犬 “海啸”成为委内瑞拉国民希望

“‘海啸’是我们的英雄。”在近日遭遇7.2级和7.5级连环强震并蒙受巨大损失的委内瑞拉，一只名为“海啸”的搜救犬正逐渐成为希望的象征。这场强震发生于当地时间24日。27日，据当地媒体和社交媒体消息，“海啸”是一只拥有黑蓝两色异色瞳的边境牧羊犬，曾专门接受在建筑倒塌现场搜寻生还者的训练。它在委内瑞拉首都加拉加斯一处公寓坍塌现场，为确定一名被困于废墟下的高龄幸存者位置发挥了决定性作用，并由此开始广为人知。当时，搜救队根据“海啸”判断可能存在幸存者的地点停下脚步，并展开集中搜索，最终救出了这名幸存者。多家外媒评价称，相关影像和媒体报道传播开来，给委内瑞拉国民带去了希望和慰藉。尤其引发热议的是，“海啸”原是一只遭遗弃的犬只，还曾遭受前主人的虐待。被遗弃后，“海啸”获委内瑞拉搜救队员豪尔赫•宾斯救助并接受了专业训练，目前隶属于一支灾难搜救队（K-SAR ECID）。据悉，“海啸”还曾投身2023年土耳其大地震和委内瑞拉山体滑坡的现场。在当地，不少人看到“海啸”，便会想起1999年巴尔加斯惨案时的英雄犬“奥里翁”。奥里翁曾深受国民喜爱。当年，巴尔加斯地区因突降暴雨引发洪水和山体滑坡，造成逾1万人遇难，而当时作为伴侣犬的罗威纳犬“奥里翁”为救援工作做出了巨大贡献。“奥里翁”当时发现了被掩埋在泥浆与废墟之下或被急流卷走的人们。救援部门表示，在“奥里翁”的帮助下，共救下37条生命。此后，“奥里翁”获委内瑞拉政府授予勋章，人们还为其树立了铜像。据悉，部分委内瑞拉国民已将“海啸”称为“第二个奥里翁”。吴承俊记者 ohmygod@donga.com